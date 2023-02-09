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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

В Уфе дважды за неделю зафиксировали превышение концентрации сероводорода в 2,3 раза

9 февраля 2023, 04:43
Фото: 1MI
5 и 7 февраля в воздухе столицы нашли сероводород и аммиак.

В Уфе второй раз с начала февраля зафиксировали превышение нормы содержания вредных веществ в воздухе. На этот раз предельно допустимая концентрация сероводорода была превышена более чем в два раза, таковы данные Башгидрометцентра. Столь значительное превышение ПДК было зафиксировано во вторник, 7 февраля на пункте наблюдения по улице Ульяновых, 57.

Незадолго до этого в воздухе Уфы также фиксировали повышенное содержание сероводорода и не только. Так Mkset уже сообщал о том, что в минувшее воскресенье 5 февраля в уфимской Черниковке, но не на Ульяновых, 57, а на улице Мира ПДК сероводорода была превышена в 2,1 раза, также в воздухе был обнаружен аммиак, его ПДК была превышена в 1,2 раза.

В Уфе обнаружили повышенную концентрацию аммиака и сероводорода в воздухе
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#Ирина Деревянчук#Город
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