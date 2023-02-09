В Уфе дважды за неделю зафиксировали превышение концентрации сероводорода в 2,3 раза

Незадолго до этого в воздухе Уфы также фиксировали повышенное содержание сероводорода и не только. Так Mkset уже сообщал о том, что в минувшее воскресенье 5 февраля в уфимской Черниковке, но не на Ульяновых, 57, а на улице Мира ПДК сероводорода была превышена в 2,1 раза, также в воздухе был обнаружен аммиак, его ПДК была превышена в 1,2 раза.