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В Уфе 10-месячный младенец едва не замерз в снегу с пьяной мамой и чудом был спасен

9 февраля 2023, 11:51
Фото: 1MI
48-летняя женщина лишена родительских прав на троих детей из пяти.

Вопиющий случай произошел в уфимской Черниковке 4 февраля. Из больницы в отдел полиции № 5 в Уфе поступил сигнал о поступлении к ним младенца 10 месяцев от роду с диагнозом «переохлаждение». Однако страшнее самого диагноза оказались обстоятельства при который маленький ребенок оказался на снегу в мороз.

Очевидец обнаружил в частном секторе по улице Розы Люксембург плачущего ребенка, недалеко от которого лежала женщина в сильном алкогольном опьянении. Ребенок был без верхней одежды и тот самый очевидец стал ее спасителем. он укутал плачущего младенца в свою верхнюю одежду и вызвал скорую помощь, которая госпитализировала ребенка. В пресс-службе МВД Mkset уточнили, что после того как медики выполнят свою работу она будет передана в дом ребенка.

Причиной для передачи ребенка в спецучреждение стало то, что многодетная 48-летняя мать малышки лишена прав на троих своих детей, опекает их ее старший совершеннолетний сын.

В МВД сообщили, что процессуальное решение в отношении горе-матери будет принимать следком, куда уже переданы материалы проверки.

Напомним, вчера стало известно о странной смерти 8-месячной малышки в Абзелиловском районе, где мать приехала в гости с двумя детьми к своей сестре, женщины выпили и уложили детей спать, после чего и сами легли спать. Поутру бездыханное тело младенца лежало на полу лицом вниз.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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