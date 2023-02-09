В Уфе 10-месячный младенец едва не замерз в снегу с пьяной мамой и чудом был спасен

Очевидец обнаружил в частном секторе по улице Розы Люксембург плачущего ребенка, недалеко от которого лежала женщина в сильном алкогольном опьянении. Ребенок был без верхней одежды и тот самый очевидец стал ее спасителем. он укутал плачущего младенца в свою верхнюю одежду и вызвал скорую помощь, которая госпитализировала ребенка. В пресс-службе МВД Mkset уточнили, что после того как медики выполнят свою работу она будет передана в дом ребенка.