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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В пострадавшую от сильнейшего землетрясения Турцию вылетели спасатели из Башкирии

9 февраля 2023, 07:32
Фото: телеграм-канал "Подслушано в Башкирии"
Поисково-спасательная команда взяла с собой собаку-поисковика, для поиска людей под завалами.

В Турцию выехала первая бригада волонтеров из Башкирии в составе 25 человек и единственного специально обученного пса Торин, который может искать людей под завалами и имеет опыт участия в спасении людей. Это целая поисково-спасательная команда.

Это не единственная бригада волонтеров-спасателей из Башкирии, в скором времени из республики в пострадавшую от сильнейшего в истории страны землетрясения Турцию вылетят еще 55 человек. Сообщается, что из Башкирии в Турции на завалах будут работать 80 спасателей.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник 6 февраля в турции произошло мощнейшее в истории страны землетрясение, которое привело к ужасающим последствиям. По регулярно обновляющимся данным на сегодня количество погибших составило 12 391, пострадавших насчитывается более 63 тысяч человек, и к сожалению цифры продолжают расти.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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