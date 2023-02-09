В пострадавшую от сильнейшего землетрясения Турцию вылетели спасатели из Башкирии

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Турцию выехала первая бригада волонтеров из Башкирии в составе 25 человек и единственного специально обученного пса Торин, который может искать людей под завалами и имеет опыт участия в спасении людей. Это целая поисково-спасательная команда.
Это не единственная бригада волонтеров-спасателей из Башкирии, в скором времени из республики в пострадавшую от сильнейшего в истории страны землетрясения Турцию вылетят еще 55 человек. Сообщается, что из Башкирии в Турции на завалах будут работать 80 спасателей.
Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник 6 февраля в турции произошло мощнейшее в истории страны землетрясение, которое привело к ужасающим последствиям. По регулярно обновляющимся данным на сегодня количество погибших составило 12 391, пострадавших насчитывается более 63 тысяч человек, и к сожалению цифры продолжают расти.