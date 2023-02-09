В пострадавшую от сильнейшего землетрясения Турцию вылетели спасатели из Башкирии

Это не единственная бригада волонтеров-спасателей из Башкирии, в скором времени из республики в пострадавшую от сильнейшего в истории страны землетрясения Турцию вылетят еще 55 человек. Сообщается, что из Башкирии в Турции на завалах будут работать 80 спасателей.