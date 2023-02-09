В ходе СВО погиб доброволец ЧВК «Вагнер» из Башкирии 40-летний Флюр Рахматуллин

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Глава Аскинского района Башкирии Динис Юсупов сообщил о гибели в ходе СВО добровольца Флюра Рахматуллина, отправившегося принять участие в спецоперации в составе частной военной компании «Вагнер». Мужчина вскоре мог бы отпраздновать свое 41 летие, но погиб в возрасте 40 лет.
Родился Рахматуллин 1 марта 1982 года в деревне Султанай Аскинского района, в армии по призыву служил в Хабаровском крае, участвовать в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» отправился в октябре минувшего года.
Сегодня в родной деревне военнослужащего с ним простятся родные, близкие и земляки. Церемония начнется в 11 часов в селе Аскино по улице Республиканская, 2, но захоронен он будет в деревне Султанай.