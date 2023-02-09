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В ходе СВО погиб доброволец ЧВК «Вагнер» из Башкирии 40-летний Флюр Рахматуллин

9 февраля 2023, 05:05
Фото: vk.com/Динис Юсупов
Военнослужащего похоронят в родной деревне Султанай Аскинского района.

Глава Аскинского района Башкирии Динис Юсупов сообщил о гибели в ходе СВО добровольца Флюра Рахматуллина, отправившегося принять участие в спецоперации в составе частной военной компании «Вагнер». Мужчина вскоре мог бы отпраздновать свое 41 летие, но погиб в возрасте 40 лет.

Родился Рахматуллин 1 марта 1982 года в деревне Султанай Аскинского района, в армии по призыву служил в Хабаровском крае, участвовать в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» отправился в октябре минувшего года.

Сегодня в родной деревне военнослужащего с ним простятся родные, близкие и земляки. Церемония начнется в 11 часов в селе Аскино по улице Республиканская, 2, но захоронен он будет в деревне Султанай.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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