mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В ходе СВО погиб 19-летний уроженец Башкирии Артур Мустакимов

9 февраля 2023, 09:34
Фото: Андрей Иванюта/ VK.com
Прощание с погибшим состоялось восьмого января в селе Тукан

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Белорецкого района республики Артур Мустакимов 2004 года рождения. Об этом сообщил в соцсетях глава районной администрации Андрей Иванюта.

Сообщается, что погибший военнослужащий был в звании рядового расчета минометного взвода. Контракт с Министерством обороны Мустакимов заключил в августе 2022 года.

Артур Мустакимов родился в 2004 году. Известно, что молодой человек основное общее образование молодой человек получил в средней общеобразовательной школе села Тукан. Отмечается, что он с детства интересовался техникой.

Глава администрации Белорецкого района выразил свои соболезнования родным и близким погибшего. Артур Мустакимов был посмертно награжден Орденом Мужества.

#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Магия чисел: как Башкортостан с Татарстаном цифрами меряется и проигрывает
Сегодня, 05:49
«Новые боссы рвут систему»: в Уфе может исчезнуть знаменитое авиапредприятие «Молния»
6 февраля 07:54
Почему подорожали огурцы в 2023 году. Цены в Уфе и Башкирии
Сегодня, 06:29
«Это рецидивисты»: депутат Курултая Башкирии раскрыл жуткие истории буллинга в школах
Сегодня, 09:55
Жители Башкортостана в пять раз чаще работают вахтовиками, чем жители Татарстана
Сегодня, 11:11
У жителей Татарстана больше шансов получать разные пособия, чем у жителей Башкирии
Сегодня, 10:12