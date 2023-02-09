В ходе СВО погиб 19-летний уроженец Башкирии Артур Мустакимов

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В ходе специальной военной операции погиб уроженец Белорецкого района республики Артур Мустакимов 2004 года рождения. Об этом сообщил в соцсетях глава районной администрации Андрей Иванюта.
Сообщается, что погибший военнослужащий был в звании рядового расчета минометного взвода. Контракт с Министерством обороны Мустакимов заключил в августе 2022 года.
Артур Мустакимов родился в 2004 году. Известно, что молодой человек основное общее образование молодой человек получил в средней общеобразовательной школе села Тукан. Отмечается, что он с детства интересовался техникой.
Глава администрации Белорецкого района выразил свои соболезнования родным и близким погибшего. Артур Мустакимов был посмертно награжден Орденом Мужества.