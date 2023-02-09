В Белорецке человека убили за отказ дать денег на алкоголь

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Предполагаемые убийцы приехали в город из Уфы и Пензы. Об этом информирует «КП-Уфа».
Полицейские рассказали, что подозреваемые три дня гостили у своей знакомой. С ней они познакомились не так давно. Хозяйка жилья и гости устроили застолье. В какой-то момент женщина ушла из квартиры. У приятелей закончился алкоголь. Они пошли к соседу хозяйки жилья, чтобы попросить у него денег. Сосед гостям отказал. В итоге сосед получил восемь ударов ножом в шею и грудь.
Злоумышленники обыскали квартиру жертвы. Они похитили у него деньги, бытовую технику и мобильный телефон. Тело убитого преступники завернул в ковер, который оставили в комнате своей подруги, и продолжили выпивать.
На следующий день фигуранты дела сожгли свою одежду и документы жертвы. От трупа они так и не избавились. Подозреваемые просто уехали в Магнитогорск. Там их задержали полицейские в стенах центра социальной адаптации.
Оба гражданина 29 и 36 лет ранее уже были судимы. Старший отбывал срок за убийство.
Уголовное дело возбудили по статье «Убийство, совершенное группой лиц». Ведется следствие.