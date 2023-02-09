В Белорецке человека убили за отказ дать денег на алкоголь

Полицейские рассказали, что подозреваемые три дня гостили у своей знакомой. С ней они познакомились не так давно. Хозяйка жилья и гости устроили застолье. В какой-то момент женщина ушла из квартиры. У приятелей закончился алкоголь. Они пошли к соседу хозяйки жилья, чтобы попросить у него денег. Сосед гостям отказал. В итоге сосед получил восемь ударов ножом в шею и грудь.