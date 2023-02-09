mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

В Белорецке человека убили за отказ дать денег на алкоголь

Сегодня, 10:10
В Башкирии в городе Белорецк двое граждан зарезали 43-летнего соседа, который отказался дать им денег на спиртные напитки.

Предполагаемые убийцы приехали в город из Уфы и Пензы. Об этом информирует «КП-Уфа».

Полицейские рассказали, что подозреваемые три дня гостили у своей знакомой. С ней они познакомились не так давно. Хозяйка жилья и гости устроили застолье. В какой-то момент женщина ушла из квартиры. У приятелей закончился алкоголь. Они пошли к соседу хозяйки жилья, чтобы попросить у него денег. Сосед гостям отказал. В итоге сосед получил восемь ударов ножом в шею и грудь.

Злоумышленники обыскали квартиру жертвы. Они похитили у него деньги, бытовую технику и мобильный телефон. Тело убитого преступники завернул в ковер, который оставили в комнате своей подруги, и продолжили выпивать.

На следующий день фигуранты дела сожгли свою одежду и документы жертвы. От трупа они так и не избавились. Подозреваемые просто уехали в Магнитогорск. Там их задержали полицейские в стенах центра социальной адаптации.

Оба гражданина 29 и 36 лет ранее уже были судимы. Старший отбывал срок за убийство.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство, совершенное группой лиц». Ведется следствие.

Подпишитесь
Магия чисел: как Башкортостан с Татарстаном цифрами меряется и проигрывает
Сегодня, 05:49
«Новые боссы рвут систему»: в Уфе может исчезнуть знаменитое авиапредприятие «Молния»
6 февраля 07:54
Почему подорожали огурцы в 2023 году. Цены в Уфе и Башкирии
Сегодня, 06:29
«Это рецидивисты»: депутат Курултая Башкирии раскрыл жуткие истории буллинга в школах
Сегодня, 09:55
Жители Башкортостана в пять раз чаще работают вахтовиками, чем жители Татарстана
Сегодня, 11:11
У жителей Татарстана больше шансов получать разные пособия, чем у жителей Башкирии
Сегодня, 10:12