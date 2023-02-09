В Башкирии «смотрящий за городом» хотел отжать бизнес по пассажирским перевозкам

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Пресс-служба МВД по Башкирии сообщила о подозрениях в отношении 33-летнего жителя города Белебей, который уже находится под стражей в качестве подозреваемого в вымогательстве. Следствие полагает, что мужчина вместе с сообщниками совершил попытку отобрать бизнес в сфере пассажирских перевозок в городе, который вела 48-летняя местная жительница.
Но к данным обвинениям прибавились и подозрения в том, что в апреле 2020 года мужчина получил высокий статус в криминальных кругах и стал так называемым «смотрящим за городом». С той поры мужчина обязывал белебеевский криминалитет следовать его воле, а также создал близкий круг из доверенных лиц. Пресс-служба МВД сообщает, что в его «обязанности» входило разрешение конфликтов в криминальных кругах, а также сбор денег в «общак». Следил мужчина и за тем, чтобы преступный мир Белебея соблюдал криминальные правила и традиции. Выявили это оперативники УФСБ и МВД.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается, правоохранителями устанавливаются все обстоятельства совершенных деяний.