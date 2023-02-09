В Башкирии «смотрящий за городом» хотел отжать бизнес по пассажирским перевозкам

Но к данным обвинениям прибавились и подозрения в том, что в апреле 2020 года мужчина получил высокий статус в криминальных кругах и стал так называемым «смотрящим за городом». С той поры мужчина обязывал белебеевский криминалитет следовать его воле, а также создал близкий круг из доверенных лиц. Пресс-служба МВД сообщает, что в его «обязанности» входило разрешение конфликтов в криминальных кругах, а также сбор денег в «общак». Следил мужчина и за тем, чтобы преступный мир Белебея соблюдал криминальные правила и традиции. Выявили это оперативники УФСБ и МВД.