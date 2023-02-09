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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В Башкирии «смотрящий за городом» хотел отжать бизнес по пассажирским перевозкам

9 февраля 2023, 10:29
Фото: 1MI
Мужчину обвиняют в вымогательстве и подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщила о подозрениях в отношении 33-летнего жителя города Белебей, который уже находится под стражей в качестве подозреваемого в вымогательстве. Следствие полагает, что мужчина вместе с сообщниками совершил попытку отобрать бизнес в сфере пассажирских перевозок в городе, который вела 48-летняя местная жительница.

Но к данным обвинениям прибавились и подозрения в том, что в апреле 2020 года мужчина получил высокий статус в криминальных кругах и стал так называемым «смотрящим за городом». С той поры мужчина обязывал белебеевский криминалитет следовать его воле, а также создал близкий круг из доверенных лиц. Пресс-служба МВД сообщает, что в его «обязанности» входило разрешение конфликтов в криминальных кругах, а также сбор денег в «общак». Следил мужчина и за тем, чтобы преступный мир Белебея соблюдал криминальные правила и традиции. Выявили это оперативники УФСБ и МВД.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, правоохранителями устанавливаются все обстоятельства совершенных деяний.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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