В Башкирии простились с погибшим в СВО 36-летним Ильнуром Гареевым

Известно, что Ильнур Гареев родился в селе Сарт-Лобово, проходил службу в спецназе на Северном Кавказе. После возвращения работал и параллельно учился в профучилище. Издание «Иглинские вести» сообщают, что в сентябре мужчина был призван в рамках частичной мобилизации и погиб 20 декабря.