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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Башкирии простились с погибшим в СВО 36-летним Ильнуром Гареевым

Сегодня, 15:49
Об этом сообщает глава Иглинского района.

Сегодня, 9 февраля, в Иглинском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции 36-летним рядовым Ильнуром Гареевым. Как сообщает глава муниципалитета Гюзель Насырова, мужчина погиб героически при исполнении воинского долга. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.

Известно, что Ильнур Гареев родился в селе Сарт-Лобово, проходил службу в спецназе на Северном Кавказе. После возвращения работал и параллельно учился в профучилище. Издание «Иглинские вести» сообщают, что в сентябре мужчина был призван в рамках частичной мобилизации и погиб 20 декабря.

Фото: Гюзель Насырова // vk.com
#Элина Сайфранова
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