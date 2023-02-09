Суд в Уфе отправил под стражу хирурга из ВВК за «отмазку» призывников от службы

Объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщает, что и сам обвиняемый и его защитник возражали против помещения его под арест в следственный изолятор, вместо того они просили поместить его под домашний арест или запретить ему определенные действия. Однако суд их возражениям не внял и арестовал обвиняемого до 6 апреля. Уточняется, что постановление суда еще не вступил в законную силу, а значит оно может быть обжаловано.