Суд в Уфе отправил под стражу хирурга из ВВК за «отмазку» призывников от службы

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Обвиняемого в получении взятки за незаконные действия врача-хирурга военно-врачебной комиссии поместили под стражу. К такому решению пришли в Ленинском суде Уфы, рассмотрев ходатайство следователя, который привел суду доводы для ареста обвиняемого 57-летнего врача.
Следствие полагает, что в декабре 2021 года обвиняемый доктор получил 150 тысяч рублей от начальника отделения подготовки и призыва военкомата. Солидное вознаграждение мужчина получил по мнению правоохранителей за согласование медосвидетельствования о наличии заболеваний якобы хирургического профиля и категории годности по состоянию здоровья трёх призывников, которые служить не желали, зачем собственно и обратились к военкому.
Следствие высказывает версию того, что мужчина на предложение согласился и в обход закона дал нужное призывникам заключение о том, что к службе они не годны.
Объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщает, что и сам обвиняемый и его защитник возражали против помещения его под арест в следственный изолятор, вместо того они просили поместить его под домашний арест или запретить ему определенные действия. Однако суд их возражениям не внял и арестовал обвиняемого до 6 апреля. Уточняется, что постановление суда еще не вступил в законную силу, а значит оно может быть обжаловано.
Напомним, в Уфе не так давно гремело дело о получении взяток военкомом, а точнее начальником отделения подготовки и призыва граждан военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы. Сейчас он помещен под стражу и он ожидает суда. Известно и то, что дело уже передано в суд.