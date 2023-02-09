Пять человек пострадало в результате пожара в кафе, где, возможно, взорвался газ

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Пять человек пострадало в результате пожара, случившегося ранее по улице Ахметова в Уфе. В настоящий момент все они госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что среди пострадавших четверо мужчин (1968, 1998 и 200 гола рождения) и одна девушка 2003 года рождения. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.
В МЧС также назвали предварительную причину пожара. По версии ведомства, источником возгорания мог оказаться баллон с пропаном, ранее помещенный в подвальное помещение. Отмечается, что перед началом пожара в кафе заметили резкую вспышку газо-воздушной смеси.
К настоящему моменту огонь был потушен. На месте происшествия работают дознаватели МЧС. Также проверку на месте происшествия организовала региональная прокуратура.