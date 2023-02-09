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Пять человек пострадало в результате пожара в кафе, где, возможно, взорвался газ

9 февраля 2023, 08:06
Фото: Антон Засимов / 1MI
Число пострадавших в загоревшемся кафе в Уфе возросло до пяти человек — в их числе четыре мужчины и одна девушка

Пять человек пострадало в результате пожара, случившегося ранее по улице Ахметова в Уфе. В настоящий момент все они госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что среди пострадавших четверо мужчин (1968, 1998 и 200 гола рождения) и одна девушка 2003 года рождения. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

В МЧС также назвали предварительную причину пожара. По версии ведомства, источником возгорания мог оказаться баллон с пропаном, ранее помещенный в подвальное помещение. Отмечается, что перед началом пожара в кафе заметили резкую вспышку газо-воздушной смеси.

К настоящему моменту огонь был потушен. На месте происшествия работают дознаватели МЧС. Также проверку на месте происшествия организовала региональная прокуратура.

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