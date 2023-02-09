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Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Пенсионеры и работающие жители в Татарстане оказались богаче, чем в Башкортостане

9 февраля 2023, 07:35
Фото: 1MI
Так же различается средний размер зарплаты

Размер средней пенсии в Башкирии и Татарстане отличается на 1 330 рублей. К такому выводу пришел Mkset при сравнении средних показателей, зарегистрированных в соседних республиках на декабрь 2022 года.

Так, средняя пенсия в Башкортостане на тот момент составляла 18 070 рублей. В Татарстане размер средней пенсии тем временем превысил 19 тысяч рублей, составив по итогам 2022 года 19 400 рублей.

Стоит также отметить различие между средней зарплатой в соседних регионах. Так, размер средней зарплаты в Башкирии составляет 46 979 рублей. В Татарстане же этот показатель составил 50 287 рублей, что на 3 308 рублей больше чем в Башкортостане.

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