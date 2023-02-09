Пенсионеры и работающие жители в Татарстане оказались богаче, чем в Башкортостане

Стоит также отметить различие между средней зарплатой в соседних регионах. Так, размер средней зарплаты в Башкирии составляет 46 979 рублей. В Татарстане же этот показатель составил 50 287 рублей, что на 3 308 рублей больше чем в Башкортостане.