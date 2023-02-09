Ожидание-реальность: в Башкортостане живут на два года меньше, чем в Татарстане

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии оказалась меньше чем в Татарстане. По итогам 2021 года по этому показателю Татарстан вновь обогнал Башкирию, если у соседей ожидаемая продолжительность жизни 71,28 года, то в Башкирии она меньше чуть ли не на два года — составляет она, по данным Росстата, 69,49 лет.
Однако власти Башкирии из-за такого разрыва не сильно переживают, а на будущее строят весьма обнадеживающие планы. Так, Минэкономразвития Башкирии в конце января 2022 года опубликовало долгосрочный прогноз социально-экономического развития республики, исходя из которого продолжительность жизни граждан Башкирии возрастет на 4,17 года через 13 лет.
Однако происходить это будет не сразу, а постепенно, так, уже к 2025 году ожидаемая продолжительность жизни увеличится по базовому варианту до 71,13 года, по консервативному же варианту — до 70,92 года. Уже к 2036 году ожидаемая продолжительность жизни до 73,66 года, или же до 72,18 года по варианту консервативному.
В соседнем Татарстане однако и прогнозы куда внушительнее башкирских. Так, 18 января министр здравоохранения республики Марат Садыков, скоропостижно умерший от болезни буквально через 10 дней после заявления, отчитался о росте продолжительности жизни населения республики на 3,3 года. Приводил он и оперативные данные, по которым ожидаемая продолжительность жизни в республике составила 74,58 года. Согласно планам соседей, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна будет достигнуть 78 лет.