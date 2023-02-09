Ожидание-реальность: в Башкортостане живут на два года меньше, чем в Татарстане

Однако происходить это будет не сразу, а постепенно, так, уже к 2025 году ожидаемая продолжительность жизни увеличится по базовому варианту до 71,13 года, по консервативному же варианту — до 70,92 года. Уже к 2036 году ожидаемая продолжительность жизни до 73,66 года, или же до 72,18 года по варианту консервативному.