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Около 1000 школьников из Башкирии бесплатно учатся программированию в «Синергии»

9 февраля 2023, 05:00
Фото: 1MI
Башкирские школьники с 8 по 11 классы принимают участие в федеральном проекте «Код будущего» от Минцифры. Его суть в том, чтобы бесплатно научить ребят основам программирования.

К проекту подключился крупнейший в России частный университет «Синергия». На его площадке уже обучаются около 1000 школьников из Республики Башкортостан.

Регион стал одним из самых активных по числу проходящих курс на площадке «Синергии». В лидерах также Москва, Санкт-Петербург, Московская, Самарская, Свердловская и Нижегородская области, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ.

Обучение состоит из четырех модулей. В рамках курса школьники осваивают самые популярные языки программирования — Java, JavaScript, Python, PHP и С++. Они также учатся создавать свой сайт и приложение на смартфоне. Занятия проходят как очно, так и заочно. Для тех, кто предпочитает офлайн, есть возможность заниматься на базе Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники. По итогам курса школьники получат сертификаты о прохождении обучения.

Сейчас ребята завершили обучение по первому модулю. Попасть сразу на второй сможет любой желающий, ранее не участвовавший в проекте. Для этого нужно оставить заявку и пройти тестирование. Занятия проходят как дистанционно, так и офлайн. Для тех, кто предпочитает посещать занятия, действует площадка по адресу: город Уфа, ул. Кирова, д. 65.

Как рассказал ректор «Синергии» Артем Васильев, «Код будущего» решает стратегическую для страны задачу.

«Подготовка квалифицированных кадров для ИТ-отрасли имеет огромное значение на фоне вызовов, стоящих перед российской экономикой. Необходимо проводить масштабную работу по импортозамещению иностранного софта и занимать рыночные ниши, освободившиеся после ухода из страны зарубежных ИТ-компаний. Я уверен, что начинающие айтишники, которые получат ценные знания и навыки на наших курсах, станут основой цифрового суверенитета России», — подчеркнул Артем Васильев.



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