Около 1000 школьников из Башкирии бесплатно учатся программированию в «Синергии»

Обучение состоит из четырех модулей. В рамках курса школьники осваивают самые популярные языки программирования — Java, JavaScript, Python, PHP и С++. Они также учатся создавать свой сайт и приложение на смартфоне. Занятия проходят как очно, так и заочно. Для тех, кто предпочитает офлайн, есть возможность заниматься на базе Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники. По итогам курса школьники получат сертификаты о прохождении обучения.