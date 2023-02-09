Несколько жителей Уфы стали жертвами мошенника с чемоданом

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Четверо уфимцев стали жертвами мошеннической схемы уроженца города Киров. Суммарный ущерб от его действий составил порядка 50 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Сообщается, что мужчина, находясь в уфимском аэропорту, вступал в разговоры с ожидающим посадки пассажирами. В частности он жаловался им на перевес багажа и предусмотренный за это штраф, далее мужчина занимал у пассажиров деньги — несколько тысяч рублей и обещал вернуть после посадки.
Таким образом, за несколько часов мужчине удалось обмануть четырёх человек, которые ждали самолёты в Москву и Сочи. Суммарно ему удалось заполучить сумму более 50 тысяч рублей.
По информации телеграм-канала, за свои действия кировчанин получил два года условного заключения.