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Posted Сегодня, 03:16

Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Несколько жителей Уфы стали жертвами мошенника с чемоданом

9 февраля 2023, 03:16
Фото: 1MI
Необычную преступную схему мужчина реализовал прямо в международном аэропорту Уфы

Четверо уфимцев стали жертвами мошеннической схемы уроженца города Киров. Суммарный ущерб от его действий составил порядка 50 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Сообщается, что мужчина, находясь в уфимском аэропорту, вступал в разговоры с ожидающим посадки пассажирами. В частности он жаловался им на перевес багажа и предусмотренный за это штраф, далее мужчина занимал у пассажиров деньги — несколько тысяч рублей и обещал вернуть после посадки.

Таким образом, за несколько часов мужчине удалось обмануть четырёх человек, которые ждали самолёты в Москву и Сочи. Суммарно ему удалось заполучить сумму более 50 тысяч рублей.

По информации телеграм-канала, за свои действия кировчанин получил два года условного заключения.

 

#Азамат Нухов#Общество
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