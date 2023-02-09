Несколько жителей Уфы стали жертвами мошенника с чемоданом

Сообщается, что мужчина, находясь в уфимском аэропорту, вступал в разговоры с ожидающим посадки пассажирами. В частности он жаловался им на перевес багажа и предусмотренный за это штраф, далее мужчина занимал у пассажиров деньги — несколько тысяч рублей и обещал вернуть после посадки.