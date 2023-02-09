Не стало заместителя главы администрации района Башкирии

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
В возрасте 44 лет скончался первый заместитель главы администрации Аскинского района Башкирии Рамиль Харрасов. Об этом сообщается в официальной группе района в соцсетях.
— Район понес очередную горькую утрату. На 44 году жизни не стало первого заместителя главы администрации района — начальника отдела сельского хозяйства Рамиля Харрасова, — говорится в тексте.
Сообщается, что в администрацию Аскинского района Рамиль Харрасов пришёл в в декабре 2021 года. Общий трудовой стаж превышает 20 лет.