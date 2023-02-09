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Posted Сегодня, 03:37

Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

Не стало заместителя главы администрации района Башкирии

9 февраля 2023, 03:37
Фото: Аскинский район республики Башкортостан/ VK.com
Чиновник скончался на 45-м году жизни

В возрасте 44 лет скончался первый заместитель главы администрации Аскинского района Башкирии Рамиль Харрасов. Об этом сообщается в официальной группе района в соцсетях.

— Район понес очередную горькую утрату. На 44 году жизни не стало первого заместителя главы администрации района — начальника отдела сельского хозяйства Рамиля Харрасова, — говорится в тексте.

Сообщается, что в администрацию Аскинского района Рамиль Харрасов пришёл в в декабре 2021 года. Общий трудовой стаж превышает 20 лет.

#Азамат Нухов#Общество
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