Мэр Уфы высказался о проблеме с дымоходами и вентканалами в многоквартирных домах

По словам Ратмира Мавлиева, многие управляющие компании восприняли наложенный ранее мораторий на проведение проверок как возможность уклониться от своих обязанностей. Отмечается, что на сегодняшний день в Уфе насчитывается порядка 300 домов, требующих внимания.