Мэр Уфы высказался о проблеме с дымоходами и вентканалами в многоквартирных домах

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В ходе заседания Совета городского округа Уфы мэр города Ратмир Мавлиев прокомментировал ситуацию с обслуживаем дымоходов и вентиляционных каналов в многоквартирных домах.
По словам Ратмира Мавлиева, многие управляющие компании восприняли наложенный ранее мораторий на проведение проверок как возможность уклониться от своих обязанностей. Отмечается, что на сегодняшний день в Уфе насчитывается порядка 300 домов, требующих внимания.
«Накладывает ещё то обстоятельство, что наложен мораторий на проведение проверок. И некоторые управляющие компании посчитали, что теперь могут вообще не работать и никакие услуги не оказывать, ни снег не чистят, ни дымоходы не обслуживают, что, безусловно, вызывает множество вопросов», — высказался сити-менеджер.
Также Мавлиев озвучил пути решения проблемы. По мнению мэра, изменить ситуацию в городе возможно за счёт программы капремонтов либо включением расходов в программу ремонтов подъездов.