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Published Сегодня, 08:31

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Updated Сегодня, 08:33

Мэр Уфы высказался о проблеме с дымоходами и вентканалами в многоквартирных домах

9 февраля 2023, 08:31
Фото: 1MI
Особого внимания требуют порядка 300 городских объектов

В ходе заседания Совета городского округа Уфы мэр города Ратмир Мавлиев прокомментировал ситуацию с обслуживаем дымоходов и вентиляционных каналов в многоквартирных домах.

По словам Ратмира Мавлиева, многие управляющие компании восприняли наложенный ранее мораторий на проведение проверок как возможность уклониться от своих обязанностей. Отмечается, что на сегодняшний день в Уфе насчитывается порядка 300 домов, требующих внимания.

«Накладывает ещё то обстоятельство, что наложен мораторий на проведение проверок. И некоторые управляющие компании посчитали, что теперь могут вообще не работать и никакие услуги не оказывать, ни снег не чистят, ни дымоходы не обслуживают, что, безусловно, вызывает множество вопросов», — высказался сити-менеджер.

Также Мавлиев озвучил пути решения проблемы. По мнению мэра, изменить ситуацию в городе возможно за счёт программы капремонтов либо включением расходов в программу ремонтов подъездов.


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#Азамат Нухов#Город
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