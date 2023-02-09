Как Башкирия помогает IT-бизнесу и защищает пользователей от кибер-угроз

Кроме того, Минцифры РБ за три года работы в качестве оператора по реализации программ «Цифровой экономики РФ» привлекла 363 млн рублей из федерального бюджета для развития республиканских ИТ-разработок: 90 млн в 2019 году, 120 млн в 2020 году, 153 млн в 2021 году. Также стоит отметить, что в 2022 году Госсобрание — Курултай РБ принял закон о сниженных налоговых ставках для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в области IT. Это, в частности, налог 1% с доходов или 5% с прибыли вместо ставок 6% и 15% соответственно.