Как Башкирия помогает IT-бизнесу и защищает пользователей от кибер-угроз

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В 2022 году электронная промышленность сильно «просела», поскольку это одна из сфер, по которой сильнее всего ударили санкции, ведь большинство комплектующих поставляется в Россию из-за рубежа. В том числе снижение мощностей в этом направлении видно и в Башкирии. В частности, по публикациям индекса промышленного производства в республике можно отчасти отследить падение. Так, за январь–февраль 2022 года отмечался спад производства компьютеров, электронных и оптических изделий на 30,6%, к концу ноября общий спад производства в этом сегменте составил всего 7,1%.
Тем не менее республиканские производители планируют наладить статистику и развивать новые производства. Так, например, УК «Геоскан-Уфа» инвестирует в создание и развитие промышленного технопарка в сфере электронной промышленности 1,2 млрд руб., из которых 504 млн руб. покроет федеральная субсидия. Радиоэлектронный технопарк «РВ-1» планируется построить на участке площадью 30 тыс. кв. м, а потенциальными резидентами называют компании из Уфы, Минска и Санкт-Петербурга, с которыми уже заключены контракты. По словам главы региона Радия Хабирова, к 2030 году валовый выпуск продукции радиоэлектронной промышленности превысит 3,6 млрд рублей.
На данный момент объем российского рынка радиоэлектроники оценивают в 4 трлн руб., при этом на долю отечественных производителей приходится лишь 19%. Как изменилась ситуация в региональном контексте? По словам председателя Ассоциации развития информационных технологий РБ Кирилла Полетаева, IT-рынок быстро и сильно изменился — ушли зарубежные вендоры, практически «встала» логистика, а кризисы на рынке комплектующих и полупроводников едва не парализовали всю отрасль страны. В результате пришлось срочно адаптироваться к новым условиям.
По мнению экспертов, одна из проблем отрасли — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, поскольку российские компании не могут самостоятельно финансировать сегмент НИОКР. В Торгово-промышленной палате России считают, что ситуацию можно изменить к лучшему, если власти, научное сообщество и предприниматели будут работать вместе.
— [Необходимо] более активное вовлечение IT-компаний малого и среднего бизнеса, — подчеркивает Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. — Сейчас в большей степени опираются на крупные компании. МСП — более гибкий. Может быть, это и не очень легко ему дается, но он быстро перестраивается, подстраивается под создаваемые условия, иногда даже меняет направления своей деятельности.
Что касается Башкирии, то здесь последние годы внимание уделяется, в том числе, развитию информационных технологий, способствующих комфортному ведению предпринимательской деятельности. Можно отметить запущенные Минцифры РБ на инвестпортале РБ (investrb.ru) ряд новых электронных сервисов для бизнеса. Например, среди нововведений — электронный сервис для продажи/аренды госимущества (в т. ч. свободных площадей в индустриальных и технопарках), сервисы для заявок на получение меры поддержки сельхозпредприятиям, на подбор промплощадки, на получение статуса индустриального парка/технопарка и др.
Кроме того, Минцифры РБ за три года работы в качестве оператора по реализации программ «Цифровой экономики РФ» привлекла 363 млн рублей из федерального бюджета для развития республиканских ИТ-разработок: 90 млн в 2019 году, 120 млн в 2020 году, 153 млн в 2021 году. Также стоит отметить, что в 2022 году Госсобрание — Курултай РБ принял закон о сниженных налоговых ставках для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в области IT. Это, в частности, налог 1% с доходов или 5% с прибыли вместо ставок 6% и 15% соответственно.
В числе итогов этой работы можно отметить, например, попадание башкирской IT-компании в топ-25 лучших из регионов в этой сфере по итогам 2022 года. Речь идет о компании «Форт Диалог», которая регулярно попадает в этот рейтинг с 2010 года. Как отмечает Минцифры РБ, компания занимается проектированием и строительством инфраструктурных решений, разработкой программного обеспечения и АСУ ТП, а также комплексными поставками оборудования.
Стоит отметить развитие Ассоциации развития информационных технологий РБ, которая, в том числе, занимается помощью перспективным компаниям для выхода на рынок, вовлекает местные IT-компании в крупные проекты, информирует о возможностях финансирования через гранты и т. д. В конце 2022 года IT-Ассоциация подписала соглашение с ПАО «Ростелеком», в рамках которого 17 ведущих IT-компаний республики будут направлять развивать и поддерживать отрасль в рамках проектного офиса цифровой трансформации, созданного ранее в Башкортостане.
Еще одна важная проблема отрасли — кибербезопасность. Согласно аналитике, в минувшем году количество скомпрометированных в России данных выросло почти в 17 раз. Если ранее целью хакеров были, в основном, персональные данные, то теперь чаще атакуют госсектор и бизнес. Так, число утечек в сфере торговли выросло в 3,5 раза, промышленности и транспорта — в 1,5.
— В прошедшем году выросло количество хакерских атак на 85%, порядка 50 тысяч атак было отражено, — отмечает Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Башкирия в этом контексте решила заняться собственными разработками. В частности, сейчас в регионе завершается проектирование системы защиты информации. По данным РБК, речь идет о защите информационных госсистем в области здравоохранения, транспорта, образования и критически важных сферах. Нюанс еще и в том, что у правительства республики истекла лицензия на файрволл веб-приложений, поэтому в 2023 году госорганам потребуется новое средство защиты публикуемой в интернете информации. Добавим, что с 2025 года в России госорганам будет полностью запрещено использовать зарубежное программное обеспечение.
В завершение — несколько слов о Стратегии развития электронной промышленности до 2030 года, которую Минпромторг обновил минувшей осенью. Именно в рамках этого документа в сентябре была запущена программа поддержки технопарков в регионах. Более того, сейчас разрабатывается еще одна мера поддержки — субсидии для серийного производства электроники. Всего же в ближайшие три года на субсидии отрасли планируется потратить около 720 млрд руб.