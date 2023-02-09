Хабиб обратился к Махачеву перед боем с Волкановски

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Об этом сообщает «Советский спорт».
«Меня и моих тапочек в Австралии не будет, но ты, брат, лучший в этой игре. Повтори и докажи им, что ты первый», – написал Нурмагомедов в соцсети.
Напомним, в поединке против Волкановски Махачев будет защищать титул в легком весе. Бой пройдет 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).
Примечательно, что Хабиб впервые за долгое время будет отсутствовать в углу россиянина, так как решил отойти от ММА и посвятить время семье.