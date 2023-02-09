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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Хабиб обратился к Махачеву перед боем с Волкановски

Сегодня, 14:28
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал друга, российского бойца ММА Ислама Махачева в преддверии поединка с австралийцем Алексом Волкановски.

Об этом сообщает «Советский спорт».

 

«Меня и моих тапочек в Австралии не будет, но ты, брат, лучший в этой игре. Повтори и докажи им, что ты первый», – написал Нурмагомедов в соцсети.

 

Напомним, в поединке против Волкановски Махачев будет защищать титул в легком весе. Бой пройдет 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

 

Примечательно, что Хабиб впервые за долгое время будет отсутствовать в углу россиянина, так как решил отойти от ММА и посвятить время семье.

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