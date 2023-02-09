Глава Минздрава Башкирии назвал основную проблему здравоохранения в регионе

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллина назвал основную проблему здравоохранения в республике — кадровый дефицит медицинских работников. Об этом министр заявил в эфире ГТРК Башкирии.
Отмечается, что к решению проблемы подходят комплексно, в частности, создается необходимая инфраструктура, проводится работа по применению принятых законных мер и введению нормативных актов по повышению зарплаты специалистам. Так, со слов министра, средний медперсонал и врачи будут дополнительно получать от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей. Выплаты будут перечислены уже в феврале.
Кроме того, Башкирия определила выплаты и тем врачам, которые не включены в федеральное постановление №2568. Например, «определенные доплаты» получат врачи-психиатры и врачи-наркологи, а также водители «скорой».
— Водителей всегда не хватает, действительно это сложная работа, водителям иногда приходится решать сиюминутные задачи, мы их хотим поддержать. Руководство республики нас здесь тоже поддерживает, и мы будем выплачивать водителям 12 тыс. дополнительно к основной зарплате, — Айрат Рахматуллин.
Ранее было премьер-министром Башкирии было подписано постановление об определении выплат по 3 миллиона терапевтам, педиатрам и врачам общей практики.