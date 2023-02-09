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Published Сегодня, 16:30

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Updated Сегодня, 16:32

Глава Минздрава Башкирии назвал основную проблему здравоохранения в регионе

9 февраля 2023, 16:30
Фото: 1MI
Решением проблемы занимаются комплексно, заверил Айрат Рахматуллин.

Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллина назвал основную проблему здравоохранения в республике — кадровый дефицит медицинских работников. Об этом министр заявил в эфире ГТРК Башкирии.

Отмечается, что к решению проблемы подходят комплексно, в частности, создается необходимая инфраструктура, проводится работа по применению принятых законных мер и введению нормативных актов по повышению зарплаты специалистам. Так, со слов министра, средний медперсонал и врачи будут дополнительно получать от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей. Выплаты будут перечислены уже в феврале.

Кроме того, Башкирия определила выплаты и тем врачам, которые не включены в федеральное постановление №2568. Например, «определенные доплаты» получат врачи-психиатры и врачи-наркологи, а также водители «скорой».

— Водителей всегда не хватает, действительно это сложная работа, водителям иногда приходится решать сиюминутные задачи, мы их хотим поддержать. Руководство республики нас здесь тоже поддерживает, и мы будем выплачивать водителям 12 тыс. дополнительно к основной зарплате, — Айрат Рахматуллин.

Ранее было премьер-министром Башкирии было подписано постановление об определении выплат по 3 миллиона терапевтам, педиатрам и врачам общей практики.

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#Элина Сайфранова
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