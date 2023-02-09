Глава Минздрава Башкирии назвал основную проблему здравоохранения в регионе

Отмечается, что к решению проблемы подходят комплексно, в частности, создается необходимая инфраструктура, проводится работа по применению принятых законных мер и введению нормативных актов по повышению зарплаты специалистам. Так, со слов министра, средний медперсонал и врачи будут дополнительно получать от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей. Выплаты будут перечислены уже в феврале.