«Это рецидивисты»: депутат Курултая Башкирии раскрыл жуткие истории буллинга в школах

Напомним, проблема буллинга школьников сверстниками в Башкирии становилась достоянием общественности несколько раз за последние годы. Были жалобы на травлю и даже рукоприкладство от учителей, однако нашумевших историй о том, как дети издеваются друг над другом, особо не было. Возможно причиной тому могло стать нежелание школ «выносить сор из избы». В 2022 году вопиющий случай издевательства детей над товарищем произошел на сборах детской хоккейной команды. Уголовное дело все еще расследуется — изначально мать пострадавшего ребенка сообщала о том, что над ее сыном якобы надругались сверстники за отказ участвовать в неких играх сексуального характера.