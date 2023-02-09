«Это рецидивисты»: депутат Курултая Башкирии раскрыл жуткие истории буллинга в школах

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Недавний пугающий инцидент в подмосковной школе в Химках, где девочка напала с ножом на одноклассницу в туалете учебного заведения, поднял интерес политиков к теме буллинга, или же травли, в школах, а также напомнил о новом понятии «детский экстремизм». Так, РБК-Уфа сообщает о том, что глава комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту регионально парламента Башкирии Раиль Асадуллин заявил, что в Башкирии ситуация, с его слов, обстоит еще острее и происходящее в школах «намного страшнее, чем происшествие в Химках».
Текущее и безрадостное положение дел он обсудил с детским омбудсменом республики Ольгой Панчихиной. Асадуллин привел шокирующие примеры из практики, о которых ранее мало кто знал.
По словам Асадуллина, в Башкирии идут массовые явления, связанные с «детским экстремизмом». Шокирующий пример школы в уфимской Шакше, по словам Асадуллина — там травле от пятиклассников подвергся не только их сверстник, но и его отец.
— 25 пятиклассников создают свою группу, в эту группу каким-то образом заводят родителя ученика, который отлично учится, занимается в хоккейной секции, то есть для них он белая ворона. Травля продолжается несколько месяцев. Если прочитать, что они там пишут отцу одноклассника— это рецидивисты, которые отсидели несколько лет, а это пишут пятиклассники. Родитель был вынужден перевести свою дочь, которая училась в седьмом классе этой школы, а потом и сына в другую школу. Пятиклассники нашли очередного сверстника, и эта «игра» продолжалась несколько месяцев, школа это скрывала», — приводит издание слова Асадуллина, который говорит и о том, что никаких последствий за детским «беспределом» не последовало, кроме воспитательных бесед с «лидерами», которые еще больше возвысили их среди их последователей.
Раиль Асадуллин отметил и системную проблему, которая, по его мнению, кроется не в школах, а куда выше. Так, депутат Курултая считает, что Минобру Башкирии некогда решать вопросы муниципальных школ, а правоохранители в лице инспекций по делам несовершеннолетних занимаются последствиями уже случившихся инцидентов, а не их предупреждением.
Привел Раиль Асадуллин и ряд не менее ужасающих инцидентов. По его словам, в Кармаскалах школьник жестоко избил ученика, владея навыками боевых искусств. Депутат удивился тому, что инцидент, по его словам, скрывался самой школой, а заявления в полицию исчезли.
— В Стерлитамаке на дискотеке пятиклассники избили одноклассницу. В Туймазах конфликт произошел между новым директором школы и отцом-вахтовиком, который не может подвозить ребенка на учебу, а школьный автобус отказывается подъезжать ближе к дому ребенка, — привел примеры творящегося в школах республики непотребства парламентарий.
Известно, что депутаты Курултая обсудят острую проблему в ходе внеочередного заседания комитета.
Напомним, проблема буллинга школьников сверстниками в Башкирии становилась достоянием общественности несколько раз за последние годы. Были жалобы на травлю и даже рукоприкладство от учителей, однако нашумевших историй о том, как дети издеваются друг над другом, особо не было. Возможно причиной тому могло стать нежелание школ «выносить сор из избы». В 2022 году вопиющий случай издевательства детей над товарищем произошел на сборах детской хоккейной команды. Уголовное дело все еще расследуется — изначально мать пострадавшего ребенка сообщала о том, что над ее сыном якобы надругались сверстники за отказ участвовать в неких играх сексуального характера.