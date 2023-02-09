ЕС может решить вопрос с активами РФ в десятом пакете санкций

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Как передают “Известия”, сейчас Брюссель не может конфисковать российские активы из-за того, что это противоречит законодательству стран объединения. Изъять собственность они также не могут только на основании положений о рестрикциях ЕС.
В связи с этим эксперты предположили, что европейцы попытаются решить этот вопрос в десятом пакете антироссийских санкций.
В Москве не раз называли планы по конфискации российских активов на Западе «воровством».