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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

ЕС может решить вопрос с активами РФ в десятом пакете санкций

Сегодня, 06:33
Российские эксперты считают, что Евросоюз может решить вопрос с конфискацией собственности РФ в десятом пакете санкций.

Как передают “Известия”, сейчас Брюссель не может конфисковать российские активы из-за того, что это противоречит законодательству стран объединения. Изъять собственность они также не могут только на основании положений о рестрикциях ЕС.

В связи с этим эксперты предположили, что европейцы попытаются решить этот вопрос в десятом пакете антироссийских санкций.

В Москве не раз называли планы по конфискации российских активов на Западе «воровством».

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