Буллинг в школах Башкирии, подорожание огурцов и сравнение с Татарстаном

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
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Updated Сегодня, 16:17
Депутат Курултая Башкирии раскрыл жуткие истории буллинга в школах. Недавний пугающий инцидент в подмосковной школе в Химках, где девочка напала с ножом на одноклассницу в туалете учебного заведения, поднял интерес политиков к теме буллинга, или же травли, в школах, а также напомнил о новом понятии «детский экстремизм». Глава комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту регионально парламента Башкирии Раиль Асадуллин заявил, что в Башкирии ситуация, с его слов, обстоит еще острее и происходящее в школах «намного страшнее, чем происшествие в Химках».
Почему подорожали огурцы в 2023 году. По данным аналитиков Башстата, за минувшую неделю стоимость килограмма огурцов по республике выросла в среднем на 8,4%, составив 226,47 рубля. Mkset решил проверить, сколько сегодня стоит килограмм свежих огурцов в известных супермаркетах.
В Уфе загорелось кафе по улице Ахметова. Сообщается, что возгорание началось ранним утром девятого января в здании общепита площадью 15×20 метров. Пожар удалось локализовать в течение 20 минут, позднее горение было локализовано на площади 60 квадратных метров. Число пострадавших возросло до пяти человек — в их числе четыре мужчины и одна девушка
Как Башкортостан с Татарстаном цифрами меряется и проигрывает. Сухая статистика говорит, что победные реляции и рассказы о прогрессе в регионе по-прежнему остаются всего лишь словами. На самом деле Башкирия скорее топчется на месте — и это еще в лучшем случае. Сравниваем цифры, которыми гордятся в Башкортостане, с татарстанскими показателями. Подробнее в материале Mkset.
Мэр Уфы высказался о проблеме с дымоходами и вентканалами в многоквартирных домах. По словам Ратмира Мавлиева, многие управляющие компании восприняли наложенный ранее мораторий на проведение проверок как возможность уклониться от своих обязанностей. Отмечается, что на сегодняшний день в Уфе насчитывается порядка 300 домов, требующих внимания.