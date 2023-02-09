Буллинг в школах Башкирии, подорожание огурцов и сравнение с Татарстаном

Депутат Курултая Башкирии раскрыл жуткие истории буллинга в школах. Недавний пугающий инцидент в подмосковной школе в Химках, где девочка напала с ножом на одноклассницу в туалете учебного заведения, поднял интерес политиков к теме буллинга, или же травли, в школах, а также напомнил о новом понятии «детский экстремизм». Глава комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту регионально парламента Башкирии Раиль Асадуллин заявил, что в Башкирии ситуация, с его слов, обстоит еще острее и происходящее в школах «намного страшнее, чем происшествие в Химках».