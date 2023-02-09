Более 1000 зрителей собрал благотворительный спектакль студии Сбербанка «ТУСЯ»

— Помимо творчества участники ТУСи принимают активное участие в волонтерской деятельности. За время своей работы они делали спектакли не только для детей с инвалидностью или из детских домов, но и вместе с ними. Такие постановки были отмечены республиканским и федеральными наградами. А совсем недавно студии было присвоено почетное звание Народного театра. Это значит, что творчество коллектива вышло за рамки банка, я очень горжусь коллегами и желаю им дальнейших успехов! — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.