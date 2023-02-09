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Более 1000 зрителей собрал благотворительный спектакль студии Сбербанка «ТУСЯ»

9 февраля 2023, 08:49
Фото: Сбер
Театральная студия Башкирского отделения Сбербанка «ТУСЯ» организовала и показала благотворительный музыкальный спектакль по мотивам сказки «Снежная королева».

Режиссером выступил профессионал из Башкирского государственно театра оперы и балета Альберт Галиуллин. Зрителями стали жители Стерлитамака — ребята с инвалидностью и из малообеспеченных семей, а также их родители — всего более 1000 человек.

Выступление в Стерлитамаке завершило гастрольный тур театральной студии Сбера по Башкирии. Ранее спектакль «Снежная королева» был показан в Уфе, Дюртюлях и Октябрьском. Выступление в Стерлитамаке стало одним из самых масштабных и собрало больше всех гостей.

Название «ТУСЯ» расшифровывается как Творческие, Увлечённые, Самобытные, Яркие. Актёры студии — сотрудники Сбербанка, которые занимаются творчеством в свободное от работы время. Коллектив был образован 1 апреля 2016, в его репертуаре 6 полноценных спектаклей и более десятка различных музыкальных композиций.

— Помимо творчества участники ТУСи принимают активное участие в волонтерской деятельности. За время своей работы они делали спектакли не только для детей с инвалидностью или из детских домов, но и вместе с ними. Такие постановки были отмечены республиканским и федеральными наградами. А совсем недавно студии было присвоено почетное звание Народного театра. Это значит, что творчество коллектива вышло за рамки банка, я очень горжусь коллегами и желаю им дальнейших успехов! — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.

#Общество#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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