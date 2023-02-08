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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Ветеринары назвали породы собак, негодных для охраны территории

Сегодня, 15:44
Хаски и маламуты не могут охранять ваш двор и дом, поскольку лишены сторожевого инстинкта.

Как рассказал в разговоре с News.ru ветеринар Богдан Галкин, собаки северных пород (хаски, маламуты) абсолютно не имеют сторожевого инстинкта, а потому вырастить из них охранников вряд ли получится, сколько бы их владельцы ни говорили обратное.

Собак северных пород выводили в качестве ездовых, для службы людям. Они питают большую привязанность к хозяевам, агрессию проявляют только при необходимости самообороны и крайне редко нападают на людей первыми. Это стайные животные, они отличаются огромной активностью и требуют от хозяев постоянного внимания. Любые настойчивые попытки натаскать таких псов на охрану дома могут привести к их бегству на свободу.



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