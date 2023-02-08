Ветеринары назвали породы собак, негодных для охраны территории

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Как рассказал в разговоре с News.ru ветеринар Богдан Галкин, собаки северных пород (хаски, маламуты) абсолютно не имеют сторожевого инстинкта, а потому вырастить из них охранников вряд ли получится, сколько бы их владельцы ни говорили обратное.
Собак северных пород выводили в качестве ездовых, для службы людям. Они питают большую привязанность к хозяевам, агрессию проявляют только при необходимости самообороны и крайне редко нападают на людей первыми. Это стайные животные, они отличаются огромной активностью и требуют от хозяев постоянного внимания. Любые настойчивые попытки натаскать таких псов на охрану дома могут привести к их бегству на свободу.