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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В Уфе снова пожаловались на наледь на Шумавцовском мосту, где недавно погиб мужчина

8 февраля 2023, 12:34
Фото: vk.com/Ольга А.
Коммунальщики пообещали очистить его завтра, 9 февраля и отчитаться.

На странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсети ВКонтакте появилась жалоба от уфимки Ольги А. на то, что Шумавцовский путепровод через железнодорожные пути снова обледенел и опять представляет опасность.

– С Шумовского моста уже упал мужчина и умер. Ситуация с обледенением данного отрезка пешеходного пути повторяется. Коммунальные службы, ответственные за данный участок не выполняют своей работы, а просто беспощадно раскидывают реагенты, но это не решит проблемы. Надо почистить механически, пока льда не так много, но уже скользко – предупреждает на странице у главы женщина уфимские власти.

В ответ сотрудник информационно-аналитического отдела администрации Калининского района Уфы сообщила, что служба по благоустройству района дороги и тротуары обрабатывает противогололедными материалами. 

– После действия реагентов счищают образовавшуюся снежную кашу. На 9 февраля запланировали очистку Шумовского путепровода. Свяжемся с вами 10 февраля и обновим информацию – пообещали в администрации. 

Также по имеющимся у граждан замечаниям уфимцам предложили обращаться напрямую в ответственную вышеупомянутую службу по номеру телефона 284-87-25. 

Напомним, 24 января стало известно о том, что 60-летний уфимец поскользнулся на Шумавцовском путепроводе, упал с моста вниз, еще будучи в сознании сообщил подоспевшим на помощь железнодорожникам, что поскользнулся и потерял равновесие. По мнению его сына произошло это из-за толстого слоя неочищенной наледи, из-за которой ограждение на путепроводе не спасло мужчину от падения. Следком возбудил по факту происшествия уголовное дело.

 

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#Ирина Деревянчук#Город
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