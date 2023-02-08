В Уфе снова пожаловались на наледь на Шумавцовском мосту, где недавно погиб мужчина

Напомним, 24 января стало известно о том, что 60-летний уфимец поскользнулся на Шумавцовском путепроводе, упал с моста вниз, еще будучи в сознании сообщил подоспевшим на помощь железнодорожникам, что поскользнулся и потерял равновесие. По мнению его сына произошло это из-за толстого слоя неочищенной наледи, из-за которой ограждение на путепроводе не спасло мужчину от падения. Следком возбудил по факту происшествия уголовное дело.