В Уфе только «Салават» может забивать без вратаря в овертайме. Тяжелый реванш у ЦСКА

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Прессинг и борьба — самые заметные изменения в игре «юлаевцев» против ЦСКА по сравнению с матчем в Москве. Авторы календаря столкнули Уфу с «армейцами» в двух подряд играх, прямо как в плей-офф.
После поражения в столице главный тренер Виктор Козлов сказал, что его подопечных «загипнотизировала чемпионская майка» и они проявили слишком много уважения. Выводы сделаны.
«СЮ» быстрее развивал атаки из собственной зоны, бросал уже не с периметра, а с разных позиций, активнее и успешнее боролся за шайбу в чужой, порой шел в бэкчек и не прокатывался.
Существенно, что удалось среагировать на прессинг уже со стороны гостей, который они почти весь матч вели двумя игроками: уфимцы делали короткие пасы назад, стягивали прессингующего и выходили из-под давления.
Даже не сравнивая с другими подобными таблицами по сезону, легко было сказать по игре, что она — самая насыщенная давлением в сезоне. И то, показатели могли быть и выше, не перехвати соперник инициативу во второй половине встречи.
Хотя команда Сергея Федорова чуть ли не в два раза дольше играла в атаке (порядочно им помогло практически пятиминутное большинство на стыке второго и третьего периодов), «СЮ» за минуту в атаке наносил в среднем на бросок больше.
Даже с учетом потерянной инициативы и того, как много игры проходило в ожесточенной борьбе, итоговая статистика качества входа и числа смен с бросками все равно осталась за «зелено-белыми».
«Долго вкатывались», сказал наставник гостей на пресс-конференции.
Лишь на 9-й минуте «красно-синие» добились первое вбрасывание на уфимской территории. И то, потому что после блокирования броска шайба вылетела в заградительную сетку.
Поначалу «армейцы» пробовали использовать вброс, держа одного нападающего на чужой синей линии, но впоследствии в целом отказались от неработающего метода.
Но ключевое, в чем интересно сравнить уфимский первый период с московским — броски в створ по пятиминутным отрезкам. Так получилось, что активность в нападении словно отзеркалилась.
Броски в створ против ЦСКА на выезде и дома:
По столь настойчивой, по-хорошему злой игре вполне логично, что счет открыли именно хозяева. Получилась эффектная атака сходу:
Защитник набрал 13-е (5+8) очко в текущем «гладком» чемпионате и побил личный рекорд результативности за одну «регулярку». Будучи игроком «Ак Барса» он выбивал 2+10 в сезоне 08/09 и 1+11 в сезоне 11/12.
В раздевалке перед каждой игры вешают статистику вратаря соперника и краткие рекомендации по игре против него. «Отскоки, идти на пятак» — значилось вторым пунктом в характеристиках Александра Шарыченкова. Помогло.
Как раз вскоре после этого гола столичная команда стала отправлять в прессинг именно двоих игроков. ЦСКА сравнялся по темпу, стал вбрасывать более осознанно, в своей зоне они блокировали броски и быстро контратаковали.
Постепенно у чемпионов стали лучше получаться позиционные атаки. В одной из смен Данил Башкиров заблокировал сразу два броска, а Илья Ежов постучался в хит-парады сэйвов месяца.
Совсем скоро после этого эпизода — первое нарушение в матче. Но вслед за зацепом от Владислава Картаева последовал выброс шайбы Михаилом Науменковым и еще одна задержка клюшкой от Евгения Тимкина.
В итоге — 5 минут и 5 секунд подряд «Салават» на стыке второго и третьего отрезков играл в меньшинстве. За это время четвертые спецбригады чемпионата нанесли 9 бросков и еще три приняли на себя представители Башкирии.
«Бело-зеленые» постепенно пришли в себя после такого испытания, но отдали немало сил, а нужно было вытаскивать еще больше, ведь «сушить» матч против «армейцев» — безумие.
Проблема была и в том, что по ходу матча ЦСКА стал чаще уплотнять свою синюю линию и с нападением стало тяжелее. Обе команды были вполне успешны в строгой обороне, но гости все же вымучили шайбу на переводе от Сергея Плотникова.
У нас претендент на рекорд по просмотрам и лайкам.
Федоровский ЦСКА сделал мейнстримом замену вратаря на четвертого полевого в овертайме. На сей раз москвичи жестоко ошиблись. На 10-й секунде экс-«юлаевец» Шарыченков ушел на лавку, спустя 8 секунд ликует «Уфа-Арена».
Триптих:
Конечно, в этой победе есть элемент удачи, ведь не каждый день соперник будет так неаккуратно меняться и попадать под давление, но это не проблема Башкирова и Хмелевского. ЦСКА ошибся и «Салават» наказал.
Безусловно, болельщикам хочется побед «с запасом», но современный «СЮ» такой. Нестабильный, молодой, уступающий многим топам в мастерстве. Не кардинально, но иногда ощутимо.
Это означает, что нужно выживать и побеждать и в таких условиях тоже. Возможно, в них действительно игроки смогут сделать шаг над собой и «юлаевцы» 2024-го года будут круче за счет собственного прогресса.
Фанаты «Салавата» и ЦСКА объединили усилия, несколько раз обменялись зарядами «Нам не нужен FanID», а затем поблагодарили друг друга аплодисментами. Хочется лишь выразить солидарность и уважение этой позиции.
Болельщики выразили свое несогласие с возможным введением «паспорта болельщика» в хоккее. Он не введен повсеместно, но уже может появиться на играх московского «Динамо».
От введения «Фан, уйди», как его едко называют некоторые болельщики, уже серьезно пострадала посещаемость РПЛ. На хоккее в принципе меньше стадионы и посещаемость. Не будет совершенно никакой пользы для доступности и популяризации.
Конечно, чиновники не прислушаются к болельщикам «СЮ» и ЦСКА, но хотя бы нужно высказаться, ведь большой спорт — для болельщиков, а не для формальных отчетов о «безопасности» и «порядке» на трибунах.
9 февраля 19:00. Салават Юлаев — Куньлунь Ред Стар
11 февраля 16:30. Салават Юлаев — Витязь