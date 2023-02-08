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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

В Уфе только «Салават» может забивать без вратаря в овертайме. Тяжелый реванш у ЦСКА

8 февраля 2023, 04:07
Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» справился с ЦСКА 2:1ОТ

На сей раз без излишнего уважения.

Действительно репетиция плей-офф. Так и надо бороться за шайбу

Прессинг и борьба — самые заметные изменения в игре «юлаевцев» против ЦСКА по сравнению с матчем в Москве. Авторы календаря столкнули Уфу с «армейцами» в двух подряд играх, прямо как в плей-офф.

После поражения в столице главный тренер Виктор Козлов сказал, что его подопечных «загипнотизировала чемпионская майка» и они проявили слишком много уважения. Выводы сделаны.

«СЮ» быстрее развивал атаки из собственной зоны, бросал уже не с периметра, а с разных позиций, активнее и успешнее боролся за шайбу в чужой, порой шел в бэкчек и не прокатывался.

Существенно, что удалось среагировать на прессинг уже со стороны гостей, который они почти весь матч вели двумя игроками: уфимцы делали короткие пасы назад, стягивали прессингующего и выходили из-под давления.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Даже не сравнивая с другими подобными таблицами по сезону, легко было сказать по игре, что она — самая насыщенная давлением в сезоне. И то, показатели могли быть и выше, не перехвати соперник инициативу во второй половине встречи.

Хотя команда Сергея Федорова чуть ли не в два раза дольше играла в атаке (порядочно им помогло практически пятиминутное большинство на стыке второго и третьего периодов), «СЮ» за минуту в атаке наносил в среднем на бросок больше.

Даже с учетом потерянной инициативы и того, как много игры проходило в ожесточенной борьбе, итоговая статистика качества входа и числа смен с бросками все равно осталась за «зелено-белыми».

«Долго вкатывались», сказал наставник гостей на пресс-конференции.

Лишь на 9-й минуте «красно-синие» добились первое вбрасывание на уфимской территории. И то, потому что после блокирования броска шайба вылетела в заградительную сетку.

Поначалу «армейцы» пробовали использовать вброс, держа одного нападающего на чужой синей линии, но впоследствии в целом отказались от неработающего метода.

Но ключевое, в чем интересно сравнить уфимский первый период с московским — броски в створ по пятиминутным отрезкам. Так получилось, что активность в нападении словно отзеркалилась.

Броски в створ против ЦСКА на выезде и дома:

  • спустя 5 минут: 2-1 и 2-1,
  • спустя 10 минут: 3-7 и 7-3,
  • спустя 15 минут: 5-9 и 10-4,
  • спустя первый период: 8-11 и 11-7.

По столь настойчивой, по-хорошему злой игре вполне логично, что счет открыли именно хозяева. Получилась эффектная атака сходу:

  • Артем Пименов приехал по правому флангу, ударил по тормозам и так сбросил с себя Владислава Провольнева,
  • набросил на пятак, где оказался его новый крайний Николай Кулемин,
  • но добил Григорий Панин, который всю эту атаку проводил как крайний нападающий и ждал отскока.

Защитник набрал 13-е (5+8) очко в текущем «гладком» чемпионате и побил личный рекорд результативности за одну «регулярку». Будучи игроком «Ак Барса» он выбивал 2+10 в сезоне 08/09 и 1+11 в сезоне 11/12.

В раздевалке перед каждой игры вешают статистику вратаря соперника и краткие рекомендации по игре против него. «Отскоки, идти на пятак» — значилось вторым пунктом в характеристиках Александра Шарыченкова. Помогло.

Фото: Азамат Шавлуков / Mkset

Нейтрализовали тяжелейшее меньшинство, но все же упустили инициативу

Как раз вскоре после этого гола столичная команда стала отправлять в прессинг именно двоих игроков. ЦСКА сравнялся по темпу, стал вбрасывать более осознанно, в своей зоне они блокировали броски и быстро контратаковали.

Постепенно у чемпионов стали лучше получаться позиционные атаки. В одной из смен Данил Башкиров заблокировал сразу два броска, а Илья Ежов постучался в хит-парады сэйвов месяца.

Совсем скоро после этого эпизода — первое нарушение в матче. Но вслед за зацепом от Владислава Картаева последовал выброс шайбы Михаилом Науменковым и еще одна задержка клюшкой от Евгения Тимкина.

В итоге — 5 минут и 5 секунд подряд «Салават» на стыке второго и третьего отрезков играл в меньшинстве. За это время четвертые спецбригады чемпионата нанесли 9 бросков и еще три приняли на себя представители Башкирии.

«Бело-зеленые» постепенно пришли в себя после такого испытания, но отдали немало сил, а нужно было вытаскивать еще больше, ведь «сушить» матч против «армейцев» — безумие.

Проблема была и в том, что по ходу матча ЦСКА стал чаще уплотнять свою синюю линию и с нападением стало тяжелее. Обе команды были вполне успешны в строгой обороне, но гости все же вымучили шайбу на переводе от Сергея Плотникова.

Хмелевский в третий раз подряд забивает в овертайме, но теперь пустые ворота были у ЦСКА

У нас претендент на рекорд по просмотрам и лайкам.

Федоровский ЦСКА сделал мейнстримом замену вратаря на четвертого полевого в овертайме. На сей раз москвичи жестоко ошиблись. На 10-й секунде экс-«юлаевец» Шарыченков ушел на лавку, спустя 8 секунд ликует «Уфа-Арена».

Триптих:

  • Шарыченков едва уходит, Данил Башкиров в прессинге забирает шайбу у Никита Нестерова,
  • пасует Виктору Антипину, но защитник невероятным образом промахивается по воротам, которые защищает уже Нестеров,
  • трое «армейцев» в суматохе не успевают накрыть шайбу, Саша Хмелевский добивает.

Конечно, в этой победе есть элемент удачи, ведь не каждый день соперник будет так неаккуратно меняться и попадать под давление, но это не проблема Башкирова и Хмелевского. ЦСКА ошибся и «Салават» наказал.

Безусловно, болельщикам хочется побед «с запасом», но современный «СЮ» такой. Нестабильный, молодой, уступающий многим топам в мастерстве. Не кардинально, но иногда ощутимо.

Это означает, что нужно выживать и побеждать и в таких условиях тоже. Возможно, в них действительно игроки смогут сделать шаг над собой и «юлаевцы» 2024-го года будут круче за счет собственного прогресса.

«Нам не нужен FanID». Два фан-сектора с минуту скандировали протест

Фанаты «Салавата» и ЦСКА объединили усилия, несколько раз обменялись зарядами «Нам не нужен FanID», а затем поблагодарили друг друга аплодисментами. Хочется лишь выразить солидарность и уважение этой позиции.

Болельщики выразили свое несогласие с возможным введением «паспорта болельщика» в хоккее. Он не введен повсеместно, но уже может появиться на играх московского «Динамо».

От введения «Фан, уйди», как его едко называют некоторые болельщики, уже серьезно пострадала посещаемость РПЛ. На хоккее в принципе меньше стадионы и посещаемость. Не будет совершенно никакой пользы для доступности и популяризации.

Конечно, чиновники не прислушаются к болельщикам «СЮ» и ЦСКА, но хотя бы нужно высказаться, ведь большой спорт — для болельщиков, а не для формальных отчетов о «безопасности» и «порядке» на трибунах.

Следующие игры домашней серии

9 февраля 19:00. Салават Юлаев — Куньлунь Ред Стар

11 февраля 16:30. Салават Юлаев — Витязь

Как «СЮ» играл на выезде:
Скорость, давление, уважение. «Салават Юлаев» не набрал очков в первом выезде февраля
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