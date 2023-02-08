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Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

В Уфе с 8 по 15 февраля перекроют часть улиц для уборки снега

8 февраля 2023, 06:50
Фото: 1MI
Уборка снега будет проводиться на обочинах, парковочных карманах, около остановок и на поворотах.

В Уфе вновь перекроют часть улиц для уборки снега. По информации городской администрации, перекрывать улицы будут ночное и утреннее время, а именно с 21:00 до 07:00.

Так, комплексная расчистка территории от снега и его уборка будет проводиться на следующих участках:

  • Достоевского от ул. Айская до ул. Ветошникова — с 21:00 8 февраля по 07:00 9 февраля;
  • Краснодонская от ул. Пархоменко до ул. Цюрупы — с 21:00 9 февраля по 07:00 10 февраля;
  • Гоголя от ул. Чернышевского до ул. Достоевского — с 21:00 10 февраля по 07:00 11 февраля;
  • Р. Зорге по местному проезду от ул. 50 лет СССР до ул. Б. Кадомцевых — с 21:00 11 февраля по 07:00 12 февраля;
  • Л. Толстого от ул. Кольцевая до ул. М. Горького — с 21:00 12 февраля по 07:00 13 февраля;
  • Свободы от ул. Первомайская до ул. Интернациональная — с 21:00 13 февраля по 07:00 14 февраля;
  • Ю. Гагарина от ул. Королева до ул. М. Жукова — с 21:00 14 февраля по 07:00 15 февраля.

В мэрии Уфы также попросили жителей не оставлять машины вдоль дорог в ночное время дабе не препятствовать уборочной технике. 

Призываем горожан не оставлять свои машины вдоль дорог в ночное время, так как это создает препятствия механизированной уборке и снижает эффективность.

Ранее Ратмир Мавлиев поручил чиновникам не расслабляться и готовиться к грядущим снегопадам.

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