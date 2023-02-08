В Уфе с 8 по 15 февраля перекроют часть улиц для уборки снега

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В Уфе вновь перекроют часть улиц для уборки снега. По информации городской администрации, перекрывать улицы будут ночное и утреннее время, а именно с 21:00 до 07:00.
Так, комплексная расчистка территории от снега и его уборка будет проводиться на следующих участках:
В мэрии Уфы также попросили жителей не оставлять машины вдоль дорог в ночное время дабе не препятствовать уборочной технике.
Призываем горожан не оставлять свои машины вдоль дорог в ночное время, так как это создает препятствия механизированной уборке и снижает эффективность.
Ранее Ратмир Мавлиев поручил чиновникам не расслабляться и готовиться к грядущим снегопадам.