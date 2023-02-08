В Уфе полиция задержала женщину, которая угрожала убить себя и 5-летнюю дочь

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В Уфе сотрудники полиции задержали женщину, которая угрожала расправой себе и 5-летней дочери. Как отметили, в пресс-службе МВД Башкирии, женщину поместили в специализированное учреждение, а ребенок был передан родственникам.
Сообщается, что произошел инцидент 3 февраля около полуночи. В служебном помещении на Южном автовокзале находилась женщина с 5-летним ребенком и на просьбы сотрудников охраны вокзала покинуть помещение начала высказывать угрозы. По предварительным данным МВД, женщина могла причинить телесные повреждения себе и ребенку.
На место прибыли сотрудники полиции, которые так же попытались женщину успокоить, но «она вела себя неадекватно и агрессивно».
— Сотрудниками полиции противоправные действия гражданки были пресечены. Ею оказалась 37-летняя жительница Аургазинского района. Ранее она привлекалась к ответственности за мелкое хулиганство и неисполнение родительских обязанностей, - пишет пресс-служба МВД.
Так, уроженка Аургазинского района была передана прибывшей бригаде медиков, которые доставили ее в спецучреждение. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.