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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Уфе полиция задержала женщину, которая угрожала убить себя и 5-летнюю дочь

Сегодня, 11:23

МВД Башкирии прокомментировало угрозу суицида женщины с ребенком на вокзале в Уфе

Трагедия могла произойти на Южном автовокзале в Уфе.

В Уфе сотрудники полиции задержали женщину, которая угрожала расправой себе и 5-летней дочери. Как отметили, в пресс-службе МВД Башкирии, женщину поместили в специализированное учреждение, а ребенок был передан родственникам.

Сообщается, что произошел инцидент 3 февраля около полуночи. В служебном помещении на Южном автовокзале находилась женщина с 5-летним ребенком и на просьбы сотрудников охраны вокзала покинуть помещение начала высказывать угрозы. По предварительным данным МВД, женщина могла причинить телесные повреждения себе и ребенку.

На место прибыли сотрудники полиции, которые так же попытались женщину успокоить, но «она вела себя неадекватно и агрессивно».

— Сотрудниками полиции противоправные действия гражданки были пресечены. Ею оказалась 37-летняя жительница Аургазинского района. Ранее она привлекалась к ответственности за мелкое хулиганство и неисполнение родительских обязанностей, - пишет пресс-служба МВД. 

Так, уроженка Аургазинского района была передана прибывшей бригаде медиков, которые доставили ее в спецучреждение. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Видео: МВД по РБ
В Уфе на Южном автовокзале женщина угрожала убить себя на глазах у пятилетней дочери
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#Элина Сайфранова#Видео
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