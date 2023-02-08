В Уфе полиция задержала женщину, которая угрожала убить себя и 5-летнюю дочь

Сообщается, что произошел инцидент 3 февраля около полуночи. В служебном помещении на Южном автовокзале находилась женщина с 5-летним ребенком и на просьбы сотрудников охраны вокзала покинуть помещение начала высказывать угрозы. По предварительным данным МВД, женщина могла причинить телесные повреждения себе и ребенку.