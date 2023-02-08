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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

В Уфе открылся туристско-информационный центр

Сегодня, 12:32
В административном центре Башкирии на Советской площади около памятника генералу Шаймарутову появился туристско-информационный центр.

По словам главы республики Радия Хабирова, в будущем в центре можно начать проводить дегустацию блюд башкирской кухни. Об этом информирует «КП-Уфа».

Сегодня в туристско-информационном центре Уфы гостям расскажут о туристических маршрутах и достопримечательностях Башкортостана, экскурсиях, мероприятиях, отелях и заведениях общественного питания, транспорте и развлечениях. Еще там можно взять карту и купить сувениры.

Хабиров напомнил, что первый туристический центр в Уфе открылся в конце весны 2022 года. На данный момент в мегаполисе их уже восемь. За прошедшее время в центрах побывали порядка 8000 посетителей. Среди них были туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и других городов Российской Федерации.

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