В Уфе открылся туристско-информационный центр

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
По словам главы республики Радия Хабирова, в будущем в центре можно начать проводить дегустацию блюд башкирской кухни. Об этом информирует «КП-Уфа».
Сегодня в туристско-информационном центре Уфы гостям расскажут о туристических маршрутах и достопримечательностях Башкортостана, экскурсиях, мероприятиях, отелях и заведениях общественного питания, транспорте и развлечениях. Еще там можно взять карту и купить сувениры.
Хабиров напомнил, что первый туристический центр в Уфе открылся в конце весны 2022 года. На данный момент в мегаполисе их уже восемь. За прошедшее время в центрах побывали порядка 8000 посетителей. Среди них были туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и других городов Российской Федерации.