В Уфе открылся туристско-информационный центр

Хабиров напомнил, что первый туристический центр в Уфе открылся в конце весны 2022 года. На данный момент в мегаполисе их уже восемь. За прошедшее время в центрах побывали порядка 8000 посетителей. Среди них были туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и других городов Российской Федерации.