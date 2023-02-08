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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

В Уфе открыли первый сезон Единой Хоккейной Лиги Башкортостана

8 февраля 2023, 04:22
Она была создана по инициативе депутатов Госсобрания — Курултая РБ Дениса Назарова и Антона Матрёнина.

5 февраля на большой арене Ледового дворца «Салават Юлаев» состоялось торжественное открытие первого сезона Единой Хоккейной Лиги Башкортостана.

Перед стартом турнира выступили:
Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов;
Капитан клуба КХЛ «Салават Юлаев» Григорий Панин;
Президент ЕХЛ РБ Антон Матрёнин;
Вице-президент ЕХЛ РБ Денис Назаров;
Российский певец Элвин Грей.

Министр спорта республики Руслан Хабибов подчеркнул, что развитию физической культуры и спорта уделяется огромное внимание и, безусловно, хоккей является в регионе спортом номер один.

— Очень здорово, что запускается Единая Хоккейная Лига Башкортостана», — отметил глава Минспорта.

Григорий Панин поприветствовал зрителей и участников соревнований и пожелал командам бескомпромиссной борьбы.

Поблагодарил министра спорта республики и руководителей организаций-участников за активную поддержку в организации Лиги Антон Матрёнин.

— Башкортостан славится своими крепкими хоккейными традициями и уверен, что ЕХЛ внесет свой вклад в развитие и укрепление любительского хоккея в республике. Удачного сезона, побольше забитых шайб и хорошего настроения, — отметил в приветственной речи Денис Назаров.

Первая игра между ХК «Уралец» и ХК «УФНС России по РБ» окончилась со счетом 1:6.

Первый гол был забит на 9-й минуте игроком ХК «УФНС России по РБ» Аликом Ганиевым.
В команде ХК «УФНС России по РБ» в голах отличились:
Алик Ганиев,
Вильдан Валишин,
Андрей Макаров,
Андрей Манин,
Тимур Миргалиев — 2 гола.
В команде ХК «Уралец» гол забил Аглям Юлгильдин.

Вторая игра между ХК «Газпром» и ХК «МЧС России ГУ по РБ» окончилась со счетом 3:9. Первый гол на 7-й минуте забил Андрей Новиков .

В команде ХК «Газпром» голы забили:
Артем Ишкинов,
Леонид Голованов — 2 гола.

В команде ХК «МЧС России ГУ по РБ»
авторами голов стали:

Андрей Новиков,
Алексей Скрябин,
Артемий Яковлев — 2 гола,
Салават Яласов — 2 гола,
Алмас Набиуллин,
Антон Семенчук,
Инсаф Галяутдинов.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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