В Уфе накрыли ОПГ из 10 человек, «трудившихся» в 7 подпольных казино по городу

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В Уфе против 10 членов группы, организовавшей в Уфе не меньше 7 подпольных клубов, где граждане играли в азартные игры, возбудили несколько уголовных дел, подозревают уфимцев в незаконной организации и проведении азартных игр в составе организованной группы, а также в нарушении авторских прав. Сообщается, что организовал группу 37-летний уфимец. Он уже помещен под стражу, но и там правоохранители продолжают следственные действия.
Пресс-служба следкома по Башкирии сообщает, что ОПГ действовала в Уфе в 2021 и 2022 годах, не менее 7 «казино» размещались в арендованных коттеджах, квартирах и подвальных помещениях, однако доступны они были лишь доверенным лицам согласно списку игроков.
Игра происходила на компьютерах с не лицензированным ПО, на котором и можно было играть на деньги, а это является нарушением авторских прав и уголовно наказуемым деянием. Отмечается, что только нарушением авторских прав правообладателям программного обеспечения был нанесен ущерб более 5 миллионов рублей. Всего правоохранителями было изъято более 130 единиц игрового оборудования.