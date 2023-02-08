В Уфе накрыли ОПГ из 10 человек, «трудившихся» в 7 подпольных казино по городу

В Уфе против 10 членов группы, организовавшей в Уфе не меньше 7 подпольных клубов, где граждане играли в азартные игры, возбудили несколько уголовных дел, подозревают уфимцев в незаконной организации и проведении азартных игр в составе организованной группы, а также в нарушении авторских прав. Сообщается, что организовал группу 37-летний уфимец. Он уже помещен под стражу, но и там правоохранители продолжают следственные действия.