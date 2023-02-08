В Уфе на Южном автовокзале женщина угрожала убить себя на глазах у пятилетней дочери

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, на переговоры с женщиной ушло два часа. В конечном итоге сотрудникам полиции удалось не допустить трагедии. Сотрудник полиции скрутил женщину. В это время пятилетняя девочка, на глазах которой все и происходило, защищала свою маму и просила ее не забирать. Отмечается, что женщина была доставлена в психиатрическую больницу, а девочка передана бабушке.