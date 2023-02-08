В Уфе на Южном автовокзале женщина угрожала убить себя на глазах у пятилетней дочери

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
На Южном автовокзале в Уфе женщина после ночного рейса вместе с 5-летней дочкой зашла в служебное помещение с намерением устроить там ночлег. На требования покинуть помещение женщина сообщила, что если ее не оставят в покое, то она наложит на себя руки.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, на переговоры с женщиной ушло два часа. В конечном итоге сотрудникам полиции удалось не допустить трагедии. Сотрудник полиции скрутил женщину. В это время пятилетняя девочка, на глазах которой все и происходило, защищала свою маму и просила ее не забирать. Отмечается, что женщина была доставлена в психиатрическую больницу, а девочка передана бабушке.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу МВД Башкирии для разъяснения ситуации.