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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

В Уфе на Южном автовокзале женщина угрожала убить себя на глазах у пятилетней дочери

Сегодня, 05:23
Стали известны подробности инцидента.

На Южном автовокзале в Уфе женщина после ночного рейса вместе с 5-летней дочкой зашла в служебное помещение с намерением устроить там ночлег. На требования покинуть помещение женщина сообщила, что если ее не оставят в покое, то она наложит на себя руки.

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, на переговоры с женщиной ушло два часа. В конечном итоге сотрудникам полиции удалось не допустить трагедии. Сотрудник полиции скрутил женщину. В это время пятилетняя девочка, на глазах которой все и происходило, защищала свою маму и просила ее не забирать. Отмечается, что женщина была доставлена в психиатрическую больницу, а девочка передана бабушке.

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу МВД Башкирии для разъяснения ситуации.

#Элина Сайфранова
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