В Уфе гуманитарную помощь для пострадавших в землетрясении в Турции собирают в Эврене

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Уфимцы могут помочь пострадавшим от крупнейшего землетрясения в Турции гуманитарной помощью. По последним данным от мощных землетрясений в стране погибло 7 108 человек, количество раненых — более 40 тысяч. В страну активно приезжают волонтеры, желающие помочь в разборе завалов, под которыми могут быть люди.
Известно какая гуманитарная помощь необходима, это новые одеяла и новая зимняя одежда, спальные мешки, термосы, пауэрбэнки и обогреватели. Имеющиеся у желающих помочь вопросы можно задать по номеру телефона +7 (917) 404-49-01. Сбор помощи организован на остановке «Гостиный двор» в центре Уфы у кафе турецкой кухни «Эврен», точный адрес — Верхнеторговая площадь, 6. Сообщает о сборе гуманитарки телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».
Масштабная трагедия в Турции началась в ночь на понедельник 6 февраля. Причем страну трясло и далеко от эпицентра бедствия. Mkset удалось узнать что переживала переехавшая в турецкую Аланию уфимка, до города которой дошли толчки силой в три балла. Еще одна уроженка Башкирии рассказала о том как ее друзей живущих в двух часах езды от эпицентра застала стихия.