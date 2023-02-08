В Уфе гуманитарную помощь для пострадавших в землетрясении в Турции собирают в Эврене

Масштабная трагедия в Турции началась в ночь на понедельник 6 февраля. Причем страну трясло и далеко от эпицентра бедствия. Mkset удалось узнать что переживала переехавшая в турецкую Аланию уфимка, до города которой дошли толчки силой в три балла. Еще одна уроженка Башкирии рассказала о том как ее друзей живущих в двух часах езды от эпицентра застала стихия.