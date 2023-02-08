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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

В ходе СВО погиб 23-летний уроженец Башкирии Дим Шайхисламов

Сегодня, 11:54
Об этом сообщает администрация города Межгорье.

Сегодня, 8 февраля, в Межгорье простились с 23-летним рядовым Димом Шайхисламовым. Как сообщает глава администрация ЗАТО Вячеслав Калугин, мужчина погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

— Дим родился и учился в Межгорье. В 2015 году после окончания школы № 1 Дим Шайхисламов поступил учиться в Аксеновский агропромышленный колледж. В 2019 году проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, был мобилизован в сентябре 2022 года, — сообщает Вячеслав Калугин.

Указом президента Дим Шайхисламов посмертно был награжден Орденом Мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

Фото: Вячеслав Калугин // vk.com
#Элина Сайфранова
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