В Германии выступают против продажи аэропорта связанной с Россией компании

Ранее на этом месте располагалась американская военная база, которую примерно 30 лет назад трансформировали в гражданский аэропорт. В 2007 году выручка воздушной гавани начала сокращаться. В 2021-м собственники комплекса объявили о банкротстве. Одной из причин интереса к объекту может быть разрешение на ночные полёты.