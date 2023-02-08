В Германии выступают против продажи аэропорта связанной с Россией компании

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В журнале Der Spiegel опубликовали обращение Минфина Гессена, в котором содержится просьба к федеральному правительству сделать всё возможное, чтобы сделка не состоялась, пишет газета “Известия”.
По имеющейся у СМИ информации российский инвестор предложил за обанкротившийся аэропорт 20 млн евро. Напомним, аэровокзал находится между Люксембургом и Франкфуртом-на-Майне.
Ранее на этом месте располагалась американская военная база, которую примерно 30 лет назад трансформировали в гражданский аэропорт. В 2007 году выручка воздушной гавани начала сокращаться. В 2021-м собственники комплекса объявили о банкротстве. Одной из причин интереса к объекту может быть разрешение на ночные полёты.