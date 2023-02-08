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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

В «Единой России» рассказали о перерасчете пенсий для жителей новых регионов

8 февраля 2023, 06:46
В ЛДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях с 1 марта будут действовать меры социальной поддержки согласно российскому законодательству.

Будет осуществлен перерасчет ежемесячных пенсионных выплат и пенсий. Если же после перерасчета размер пенсии будет меньше, чем до него, то установят региональную доплату, информирует rostovgazeta.ru.

Координатор направления «Хорошая работа - достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев сказал, что оформить пенсию можно, представив документы на украинском языке в течение года, до 29 февраля 2024 года. Сделать это могут все, кто проживает в новых регионах, и те, кто выехал из них.

Во всех регионах работают специальные межведомственные комиссии, которые помогут в тех случаях, когда человек не может самостоятельно подтвердить свой стаж документально.

Под российское законодательство адаптируют и тех людей, которых признали инвалидами.

По словам Исаева, пенсии задним числом пересчитаны в баллах начиная с 2022 года. Для этого решено использовать средний заработок. В качестве этой цифры взяли среднюю заработную плату из соседних регионов. К примеру, в Ростовской области он составляет 40 183 руб., а в Крыму – 37 315 руб. В связи с этим в ЛДНР средний заработок будет равняться 40 183 руб. и, соответственно, в Херсонской и Запорожской областях – 37 315 руб.

Дополнительные льготы смогут получить и те, кто принимал участие в ликвидации последствий в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, те граждане, которые имеют статус почетного донора Украины, получат нагрудной знак «Почетный донор РФ».

Как сообщается на сайте ER.RU, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который адаптирует систему здравоохранения к российскому законодательству. Помимо этого, начался процесс интеграции в сфере образования. Так, будет урегулирован процесс признания ученых степеней и званий, которыми ранее были удостоены жители новых регионов.

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