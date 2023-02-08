В «Единой России» рассказали о перерасчете пенсий для жителей новых регионов

По словам Исаева, пенсии задним числом пересчитаны в баллах начиная с 2022 года. Для этого решено использовать средний заработок. В качестве этой цифры взяли среднюю заработную плату из соседних регионов. К примеру, в Ростовской области он составляет 40 183 руб., а в Крыму – 37 315 руб. В связи с этим в ЛДНР средний заработок будет равняться 40 183 руб. и, соответственно, в Херсонской и Запорожской областях – 37 315 руб.