В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 36-летним Тимуром Файзуллиным

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Published Сегодня, 03:37
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В Кармскалинском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции 36-летним уроженцем Тимуром Файзуллиным. Известно, что прощание состоялось накануне, вечером 7 февраля.
По информации главы района Альфира Сабирова Тимур Файзуллин был посмертно награжден орденом Мужества и орденом Шаймуратова.
— Он погиб, защищая рубежи нашего государства на территории Луганской народной республики. Обычный деревенский парень навсегда вписал свое имя в историю страны, — сообщает Альфир Сабиров.