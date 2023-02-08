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Posted Сегодня, 03:37

Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 36-летним Тимуром Файзуллиным

Сегодня, 03:37
Об этом сообщает глава Кармаскалинского района Альфир Сабиров.

В Кармскалинском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции 36-летним уроженцем Тимуром Файзуллиным. Известно, что прощание состоялось накануне, вечером 7 февраля.

По информации главы района Альфира Сабирова Тимур Файзуллин был посмертно награжден орденом Мужества и орденом Шаймуратова.

— Он погиб, защищая рубежи нашего государства на территории Луганской народной республики. Обычный деревенский парень навсегда вписал свое имя в историю страны, — сообщает Альфир Сабиров.
Фото: Альфир Сабиров // vk.com
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