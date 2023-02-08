В Башкирии при загадочных обстоятельствах умерла 8-месячная малышка

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В Абзелиловском районе Башкирии поездка в гости к родственникам для матери двоих детей обернулась трагедией. Как сообщает со ссылкой на собственный источник издание «Мой Башкортостан» все начиналось вполне обыденно, женщина и двое ее дочерей отправились в гости к родственнице.
Сообщается, что семейные посиделки не обошлись без алкоголя. Однако выпив горячительного они уложили детей спать, а за тем и сами уснули. Однако утром они увидели страшное, младшая из девочек, 8-месячная малышка лежала на полу лицов вниз, малышка уже была мертва.
Мама ребенка рассказала о том, что ночью малышка просыпалась, чтобы поесть. Сообщает издание и о том, что младенца спать уложили на краю кровати, а не у стены. Известно, что причину смерти младенца установят уфимские специалисты. По факту происшествия уже инициирована доследственная проверка.