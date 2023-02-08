В Башкирии при загадочных обстоятельствах умерла 8-месячная малышка

Сообщается, что семейные посиделки не обошлись без алкоголя. Однако выпив горячительного они уложили детей спать, а за тем и сами уснули. Однако утром они увидели страшное, младшая из девочек, 8-месячная малышка лежала на полу лицов вниз, малышка уже была мертва.