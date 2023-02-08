Уфимец заявил об опасности смотровой площадки «Уфимского ожерелья»

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
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Updated Сегодня, 15:44
«Уфимское ожерелье» вновь облюбовали вандалы. На этот раз они оборвали струны на металлическом ограждении смотровой площадки и похитили скамейку. На ненадлежащее, на его взгляд, состояние туристического места обратил внимание уфимец Борис К. Он выложил видео на странице у главы Башкирии и возмутился тем, что город не следит за состоянием «Уфимского ожерелья» и высказал ряд опасений о безопасности смотровой площадки. не меньше возмутила уфимца и похищенная с площадки скамейка.
— Это все происходит 6 февраля на «месте силы» Уфимского ожерелья, район Воронки. Если Администрация решила для жителей Уфы организовать зону активного отдыха, то и за безопасностью и санитарным состоянием нужно следить постоянно — возмутился неравнодушный уфимец.
Со страницы уфимской администрации мужчине пообещали ответ по благоустройству «Уфимского ожерелья» от сотрудников из администрации Октябрьского района и назвали сроки — ориентировочно до 14 февраля. Тем временем в пресс-службе мэрии сообщили, что ограждение площадки уже восстанавливают, а тех, кто разрушил его и устроил прочие непотребства на объекте разыскивают правоохранители.
Напомним, «Уфимское ожерелье» не первый раз становится жертвой социально безответственных граждан. Осенью оттуда украли деревянные снаряды для занятий спортом. Однако к счастью их удалось найти. не так давно побывавший в Уфе с визитом известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал «Уфимское ожерелье» лучшим в России.