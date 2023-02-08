mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Уфимец заявил об опасности смотровой площадки «Уфимского ожерелья»

Сегодня, 15:41
Житель предположил, что через ограждение без струн можно упасть и скатиться под поезд.

«Уфимское ожерелье» вновь облюбовали вандалы. На этот раз они оборвали струны на металлическом ограждении смотровой площадки и похитили скамейку. На ненадлежащее, на его взгляд, состояние туристического места обратил внимание уфимец Борис К. Он выложил видео на странице у главы Башкирии и возмутился тем, что город не следит за состоянием «Уфимского ожерелья» и высказал ряд опасений о безопасности смотровой площадки. не меньше возмутила уфимца и похищенная с площадки скамейка.

 

— Это все происходит 6 февраля на «месте силы» Уфимского ожерелья, район Воронки. Если Администрация решила для жителей Уфы организовать зону активного отдыха, то и за безопасностью и санитарным состоянием нужно следить постоянно — возмутился неравнодушный уфимец.

Со страницы уфимской администрации мужчине пообещали ответ по благоустройству «Уфимского ожерелья» от сотрудников из администрации Октябрьского района и назвали сроки — ориентировочно до 14 февраля. Тем временем в пресс-службе мэрии сообщили, что ограждение площадки уже восстанавливают, а тех, кто разрушил его и устроил прочие непотребства на объекте разыскивают правоохранители.

Напомним, «Уфимское ожерелье» не первый раз становится жертвой социально безответственных граждан. Осенью оттуда украли деревянные снаряды для занятий спортом. Однако к счастью их удалось найти. не так давно побывавший в Уфе с визитом известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал «Уфимское ожерелье» лучшим в России.

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев назвал «Уфимское ожерелье» лучшим в России
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Город#Видео
Подпишитесь
«Куда их дели?»: в Башкирии вновь сообщают о принуждении покупать лыжи в школу
Сегодня, 10:37
«Новые боссы рвут систему»: в Уфе может исчезнуть знаменитое авиапредприятие «Молния»
6 февраля 07:54
«Не представляю жизнь без него»: Премьер-министр Башкирии поделился откровенными фото
Сегодня, 10:59
«Подрывает ценности»: уфимка попросила власти запретить День святого Валентина
Сегодня, 06:04
«Не хотели работать»: уфимка ужаснулась словам о пособиях, услышанным в Соцфонде
Сегодня, 09:46
Советник главы Башкирии сделал важное заявление об отпуске участников СВО
Сегодня, 06:31