Уфимец заявил об опасности смотровой площадки «Уфимского ожерелья»

«Уфимское ожерелье» вновь облюбовали вандалы. На этот раз они оборвали струны на металлическом ограждении смотровой площадки и похитили скамейку. На ненадлежащее, на его взгляд, состояние туристического места обратил внимание уфимец Борис К. Он выложил видео на странице у главы Башкирии и возмутился тем, что город не следит за состоянием «Уфимского ожерелья» и высказал ряд опасений о безопасности смотровой площадки. не меньше возмутила уфимца и похищенная с площадки скамейка.