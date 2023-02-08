Советник главы Башкирии сделал важное заявление об отпуске участников СВО

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Советник главы Башкирии Алик Камалетдинов заявил, что все военнослужащие из Башкирии, которые находятся на линии соприкосновения, в ближайшее время вернутся домой на краткосрочный отпуск. Отпускать мобилизованных и участников добровольческих отрядов на 10 дней будут поочередно.
Однако в эфире ГТРК «Башкортостан» точное количество вернувшихся на побывку военнослужащих Алик Камалетдинов не назвал, сославшись на военную тайну. Тем не менее отметил, что в скором времени встречать будут третью партию военнослужащих.
По словам Алика Камалетдинова, трансфер военнослужащих из зоны специальной военной операции и обратно организован на автобусах «Башавтотранс».
— Как только мы узнали, что планируются отпуска для тех, кто находится в зоне СВО, связались с командованием и теперь доставляем ребят в республику и обратно на передовую организованно на автобусах «Башавтотранса». Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился, чтобы парни добирались в комфортных условиях, — Алик Камалетдинов в эфире ГТРК «Башкортостан».