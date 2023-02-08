Советник главы Башкирии сделал важное заявление об отпуске участников СВО

— Как только мы узнали, что планируются отпуска для тех, кто находится в зоне СВО, связались с командованием и теперь доставляем ребят в республику и обратно на передовую организованно на автобусах «Башавтотранса». Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился, чтобы парни добирались в комфортных условиях, — Алик Камалетдинов в эфире ГТРК «Башкортостан».