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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Советник главы Башкирии сделал важное заявление об отпуске участников СВО

8 февраля 2023, 06:31
Фото: 1MI
Речь идет как об участниках добровольческих отрядов, так и о мобилизованных.

Советник главы Башкирии Алик Камалетдинов заявил, что все военнослужащие из Башкирии, которые находятся на линии соприкосновения, в ближайшее время вернутся домой на краткосрочный отпуск. Отпускать мобилизованных и участников добровольческих отрядов на 10 дней будут поочередно.

Однако в эфире ГТРК «Башкортостан» точное количество вернувшихся на побывку военнослужащих Алик Камалетдинов не назвал, сославшись на военную тайну. Тем не менее отметил, что в скором времени встречать будут третью партию военнослужащих.

По словам Алика Камалетдинова, трансфер военнослужащих из зоны специальной военной операции и обратно организован на автобусах «Башавтотранс».

— Как только мы узнали, что планируются отпуска для тех, кто находится в зоне СВО, связались с командованием и теперь доставляем ребят в республику и обратно на передовую организованно на автобусах «Башавтотранса». Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился, чтобы парни добирались в комфортных условиях, — Алик Камалетдинов в эфире ГТРК «Башкортостан».

 

#Элина Сайфранова
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