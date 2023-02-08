Сбор гумпомощи для Турции в Уфе, опасное ожерелье и смерть младенца в Башкирии

В Уфе на автовокзале в среду 8 февраля произошел пугающий инцидент. Женщина приехавшая из одного из районов республики с 5-летней дочкой решила передохнуть в комнате персонала, разместившись там она пыталась уложить спать ребенка, но когда сотрудники сказали ей, что комната для этого не предназначена, дама стала угрожать самоубийством и грязно ругалась на работников. Маленькая девочка пыталась защитить маму, однако женщину задержала полиция, а после отправила в спецучреждение. Её дочь передали родственникам, малышка в порядке.