Сбор гумпомощи для Турции в Уфе, опасное ожерелье и смерть младенца в Башкирии

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
В Уфе на автовокзале в среду 8 февраля произошел пугающий инцидент. Женщина приехавшая из одного из районов республики с 5-летней дочкой решила передохнуть в комнате персонала, разместившись там она пыталась уложить спать ребенка, но когда сотрудники сказали ей, что комната для этого не предназначена, дама стала угрожать самоубийством и грязно ругалась на работников. Маленькая девочка пыталась защитить маму, однако женщину задержала полиция, а после отправила в спецучреждение. Её дочь передали родственникам, малышка в порядке.
Жительница Уфы обратила внимание городских властей на состояние Шумавцовского моста, который снова может покрыться наледью. Женщина посетовала на то, что мост обильно посыпают реагентами, но не спешат чистить и опасается повторения трагедии, которая произошла в конце января. Власти пообещали образовавшуюся от реагента снежную кашу очистить. Напомним, из-за падения мужчины, который поскользнулся на мосту и упал на железную дорогу возбуждено уголовное дело.
На состояние туристического «Уфимского ожерелья» обратил внимание властей другой уфимец. Он опасается, что разрушенное вандалами ограждение не является защитой от падений со смотровой площадки и потребовал город должным образом следить за содержанием достойно высоких похвал места притяжения в Уфе.
В Уфе собирают гуманитарную помощь для пострадавших от мощнейшего землетрясения в Турции. Что можно передать, а также когда и где состоится сбор можно узнать здесь.
Была сегодня озвучена и важная новость для мобилизованных из башкирии и для членов их семей, которые очень ждут своих мужчин. Советник главы Башкирии Алик Камалетдинов заявил, что все военнослужащие из Башкирии, которые находятся на линии соприкосновения, в ближайшее время вернутся домой на краткосрочный отпуск. Отпускать мобилизованных и участников добровольческих отрядов на 10 дней будут поочередно.
Сегодня стало известно о гибели 8-месячной малышки в гостях у родственников. Умер ребенок при странных обстоятельствах, мама накануне употребляла алкоголь. Ведется проверка, а причину смерти установят специалисты из Уфы.