Сбер увеличил объемы льготной ипотеки в Башкирии на 50%

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Чаще всего жители республики оформляли ипотеку с господдержкой. Объем кредитования по этой программе за год вырос на 58% и составил 19 млрд рублей. Всего за прошлый год новое жилье по госпрограмме купили почти 6 тысяч раз. В общем объеме льготных ипотечных кредитов 23% приходится на программу с господдержкой.
«Семейную ипотеку» в 2022 году в Сбербанке оформили 3 тысячи семей, что почти в 2 раза больше, чем год назад. Объем выданных жилищных кредитов составил 11,6 млрд рублей, это в 2,5 раза превышает показатели 2021 года. Доля «Семейной ипотеки» в общем объеме льготного кредитования составила 14%.
ИТ-ипотеку оформили в Башкирии около 40 специалистов на сумму 222 млн рублей, сельскую — 133 семьи на сумму 354 млн рублей.
— В 2022 году на рынке ипотеки наблюдалась разная динамика: после некоторого снижения в конце первого полугодия в третьем квартале количество выданных кредитов восстановилось, а в четвертом даже превысило показатели первого почти в 2 раза. Пропорция кредитов на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке также менялась от квартала к кварталу. В целом объемы выданной ипотеки к концу третьего квартала вернулись к уровню 2021 года и даже превысили их. Это говорит о повышенном спросе на недвижимость — люди хотят и продолжают улучшать свои жилищные условия, — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
— Всего за прошлый год жители Башкирии взяли 35 тысяч жилищных кредитов на сумму 83,5 млрд рублей, почти треть из них приходится на льготные программы. Это значит, что подобрать специальные условия для себя может почти каждый. Кроме того, Сбербанк разрабатывает свои собственные программы, чтобы сделать жильё ещё более доступным, — подчеркнул управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.