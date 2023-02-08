Сбер увеличил объемы льготной ипотеки в Башкирии на 50%

— В 2022 году на рынке ипотеки наблюдалась разная динамика: после некоторого снижения в конце первого полугодия в третьем квартале количество выданных кредитов восстановилось, а в четвертом даже превысило показатели первого почти в 2 раза. Пропорция кредитов на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке также менялась от квартала к кварталу. В целом объемы выданной ипотеки к концу третьего квартала вернулись к уровню 2021 года и даже превысили их. Это говорит о повышенном спросе на недвижимость — люди хотят и продолжают улучшать свои жилищные условия, — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.