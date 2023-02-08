РЭО: Проект экомониторинга начнет действовать в 12 промышленных городах

Такое техническое решение подразумевает визуальное отображение данных экологического мониторинга на картографической подложке и рейтингование регионов по стандартному индексу за текущий день, неделю, год. Аккумулируемая информация теперь будет отображаться по каждому из загрязняющих веществ, включая местоположение и сведения о владельце станции, где проводятся измерения. Более того, техническое решение дает возможность получать сведения о гидрометеорологических наблюдениях и радиационной обстановке.