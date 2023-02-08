РЭО: Проект экомониторинга начнет действовать в 12 промышленных городах

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, система экомониторинга охватывает двенадцать крупных промышленных центров. В их число вошли Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Проект призван улучшить экологическую обстановку и снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Начиная с нынешнего года, техническое решение, созданное компанией, позволит получать данные от 48 автоматических станций по всем городам проекта, добавил глава РЭО. Об этом пишет newsnn.ru.
Система автоматического мониторинга дает возможность собирать данные по взвешенным частицам (Pm2.5, Pm10), озону, аммиаку, сероводороду, оксидам азота и серы, а также угарному газу. Сейчас в техническое решение РЭО поступают сведения только по оксидам азота и угарному газу.
Такое техническое решение подразумевает визуальное отображение данных экологического мониторинга на картографической подложке и рейтингование регионов по стандартному индексу за текущий день, неделю, год. Аккумулируемая информация теперь будет отображаться по каждому из загрязняющих веществ, включая местоположение и сведения о владельце станции, где проводятся измерения. Более того, техническое решение дает возможность получать сведения о гидрометеорологических наблюдениях и радиационной обстановке.
Все автоматические станции, установленные в городах — участниках проекта «Чистый воздух», являются частью государственной наблюдательной сети Росгидромета.
К 2025 году планируется введение в эксплуатацию единой информационной системы состояния окружающей среды. РЭО, который является оператором федерального проекта, в тестовом режиме намерен создать пилотное решение по испытанию технических решений комплексной системы экомониторинга в нескольких регионах. Уже подписаны соглашения с 11 субъектами РФ, всего же данные передаются из 20 регионов.
Предполагается, что, благодаря введению единой информационной системы состояния окружающей среды, предоставление данных станет прозрачным и улучшится качество цифровой информации.