Пятёрочка запускает акцию «Выгодно-подарочный период»

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Принять участие в акции можно во всех магазинах «Пятёрочка» до 20 марта текущего года. При совершении покупки на сумму более 450 рублей по одному чеку участники акции получают электронную открытку, стилизованную на тему серии Love is, созданную эксклюзивно для «Пятёрочки». Этими открытками можно будет также делиться с друзьями через мессенджеры. В период действия акции покупатели могут собрать всю коллекцию, которая состоит из 10 эксклюзивных открыток Love is, являющихся для многих поколений олицетворением предстоящих праздников и настоящих и светлых чувств. Помимо сбора открыток, можно принять участие в розыгрыше smart-телевизора.
Более того, у каждого гостя будет шанс стать обладателем подарочных карт в магазинах торговой сети номиналом 4000 рублей, а также приятных подарков для себя — сертификатов в СПА, салон красоты, а также на отдых в загородном отеле.
Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо зарегистрировать свой чек на сумму от 450 рублей на веб-сайте actions.5ka.ru. На этом же сайте можно отслеживать статус розыгрыша через личный кабинет. Кроме того, среди лиц, активно пользующихся сервисом экспресс-доставки, еженедельно в рамках акции будет проводиться розыгрыш смартфона.
Акция предусматривает и дополнительные призы от партнеров. При наличии чеков от 450 рублей на определенную группу товаров покупатели получат шанс принять участие в еженедельном розыгрыше ценных призов от партнёров, среди которых будут планшеты, умные часы, наборы для укладки волос, а также сертификаты на покупки в магазинах цифровой техники и многое другое.
Кроме того, «Пятёрочка» дарит всем участникам возможность стать счастливыми обладателями смартфонов 14-го поколения. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции. По этой ссылке он должен зарегистрироваться и загрузить чек в личном кабинете на сайте акции. В итоге одна пара друзей получит новые смартфоны — каждый по одному устройству.
Подробную информацию об участии в акции, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.
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