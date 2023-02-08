Пятёрочка запускает акцию «Выгодно-подарочный период»

Принять участие в акции можно во всех магазинах «Пятёрочка» до 20 марта текущего года. При совершении покупки на сумму более 450 рублей по одному чеку участники акции получают электронную открытку, стилизованную на тему серии Love is, созданную эксклюзивно для «Пятёрочки». Этими открытками можно будет также делиться с друзьями через мессенджеры. В период действия акции покупатели могут собрать всю коллекцию, которая состоит из 10 эксклюзивных открыток Love is, являющихся для многих поколений олицетворением предстоящих праздников и настоящих и светлых чувств. Помимо сбора открыток, можно принять участие в розыгрыше smart-телевизора.