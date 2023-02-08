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Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Прокурор Башкирии раскрыл сколько коррупционеров лишили свободы в 2022 году

8 февраля 2023, 13:00
Фото: 1MI

В 2022 году в Башкирии 35 коррупционеров оказались в тюрьме по настоянию прокуратуры

О ситуации с коррупцией в Башкирии рассказал главный прокурор на расширенной коллегии ведомства.

О том как в республике реализуется государственная антикоррупционная политика сегодня 7 февраля в ходе расширенной коллегии регионального надзорного ведомства рассказал его глава Игорь Пантюшин, передает «Башинформ».

Как известно проверки по тем или иным нарушениям правонарушениям инициирует именно прокуратура, так по данным Игоря Пантюшина по рассмотренным актам реагирования 1179 лиц было привлечено ведомством к дисциплинарной ответственности.

Кроме того в 2022 году возросло количество уволенных с постов граждан, к которым было утрачено доверие, в 2022 году оно составило 13 человек.

Активно занимаются в прокуратуре и вопросами возмещения ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями. В минувшем году надзорные органы предъявили 39 исков на сумму более 186 млн рублей. Административные штрафы принесли в казну более 18 млн рублей.

Назвал главный прокурор Башкирии и количество коррупционеров, которые за свои деяния попали за решетку, а не получили штраф или же условный срок. Благодаря принципиальной позиции прокуроров 35 коррупционеров отправились в места лишения свободы.

Коррупция и убийства: преступления, которые потрясли всю Башкирию в 2022 году
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#Ирина Деревянчук#Общество
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