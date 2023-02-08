После заключения меморандума минторга Башкирии наценки в магазинах снизились до 5,5%

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
По итогам 2022 года в министерстве торговли и услуг Башкирии в ходе коллегии ведомства отчитались о том, что из-за принятого с популярными торговыми сетями республики, а именно «АиФ», «Байрам», «Полушка», «Ярмарка», соглашения удалось снизить торговые наценки с 22 до 5,5%. Данные о снижении торговых наценок привела федеральная антимонопольная служба.
Министр торговли и услуг республики Алексей Гусев назвал минувший год нелегким, напомнив, что на смену вызовам пандемии пришло санкционное давление, однако несмотря на новые вызовы торговая отрасль Башкирии давление выдержала и даже улучшила ряд позиций, так например по уровню инфляции позиции у Башкирии улучшились, регион поднялся с 55 места в России на 20. Индекс потребительских цен в республике по итогам 2022 года оказался ниже среднероссийского. Если по стране он составил 11,9%, то в регионе он равен 11,3%.
После начала СВО и резкого скачка цен на социально значимые продукты власти Башкирии начали принимать меры по предотвращению роста цен. Создание комиссии которая будет заниматься данными вопросами 1 марта 2022 года анонсировал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, тогда же он заявил, что эта комиссия не допустит «резкого» скачка.