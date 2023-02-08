После заключения меморандума минторга Башкирии наценки в магазинах снизились до 5,5%

Министр торговли и услуг республики Алексей Гусев назвал минувший год нелегким, напомнив, что на смену вызовам пандемии пришло санкционное давление, однако несмотря на новые вызовы торговая отрасль Башкирии давление выдержала и даже улучшила ряд позиций, так например по уровню инфляции позиции у Башкирии улучшились, регион поднялся с 55 места в России на 20. Индекс потребительских цен в республике по итогам 2022 года оказался ниже среднероссийского. Если по стране он составил 11,9%, то в регионе он равен 11,3%.