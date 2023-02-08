«Подрывает ценности»: уфимка попросила власти запретить День святого Валентина

Женщина высказалась за всех и заявила, что День всех влюбленных — праздник «нам» чуждый, так как, по ее мнению, пропагандирует свободные отношения, потому неприемлемо его отмечание в школах. Вместо этого женщина считает, что ученикам нужно больше рассказывать об истории 23 февраля.

На странице главы Башкирии появилось неожиданное требование отменить празднование 14 февраля в школах. Сделать это потребовала некая Аделина К., по мнению которой День всех влюбленных — праздник «нам» чуждый, так как «подрывает семейные ценности россиян и пропагандирует свободные отношения, что ставит под угрозу институт брака». Причиной для негодования, по ее мнению, стало планирование празднования 14 февраля в одной из уфимских школ. Со слов Аделины, учителя начальных классов якобы «подначивают детей» и «вдалбливают» в их головы важность «чуждого нам» праздника. — Особенно беспокоит, с каким рвением идёт пропаганда этого праздника в начальных школах Октябрьского района Уфы. Уму непостижимо! Как учителя подначивают детей младшего школьного возраста к отмечанию этого «праздника», убеждают детей в важности проведения этих мероприятий, готовят школьные мероприятия, раздают задания, предлагают детям «определиться со своими влюблёнными парами»! — негодует женщина. Так, уфимка не только осмелилась высказаться за всех жителей республики, но и выдвинула инициативу вместо «пропаганды западных праздников» рассказывать детям «историю праздника 23 февраля». Однако порыв женщины очистить календарь от «чуждых нам» праздников оценили далеко не все. Так, Максим О. посоветовал женщине забрать своих детей из школы и обучать их на дому. — Не нравится — забирайте своих детей из школы и учите их всему, чему захотите, у себя дома, а уж наши дети без ваших требований проживут! А то уже до глупостей договорились — Святой Валентин пропагандирует свободные отношения! — Максим О. Встала на защиту 14 февраля и Эльмира Г. Она отметила, что любовь — чувство светлое, и учиться проявлять его нужно всем. — Этот праздник ничего противозаконного не пропагандирует — наоборот, в этот день все дышит любовью. Конечно, в России существует свой праздник, День памяти святых князя Петра и его жены Февронии, или День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Но он приходится на каникулы, и навряд ли дети придут в школу, чтобы отметить его, — Эльмира Г. К слову, в прошлом году с подобной инициативой уже выступал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. В том же году РПЦ выступила с инициативой наложить официальный запрет уже на празднование Хэллоуина в российских школах.