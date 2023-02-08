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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

«Не представляю жизнь без него»: Премьер-министр Башкирии поделился откровенными фото

8 февраля 2023, 10:59
Андрей Назаров рассказал о друге, который появился у него благодаря сотрудникам.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в своих соцсетях редко делится подробностями личной жизни. Однако когда он делает это «мимимиметр» начинает зашкаливать, потому что показывает общественности премьер-министр своего пса лабрадора Арчи. И сегодня поводом для милого поста стал день рождения четвероногого друга премьера, который был вчера 7 февраля, Арчи исполнилось 2 года.

маленький Арчималенький Арчи
большой Арчибольшой Арчи
маленький Арчи
Фото: телеграм-канал Андрея Назарова

Ранее Арчи уже появлялся в соцсетях Андрея Назарова, но уже будучи «большим мальчиком». Премьер-министр показывал аудитории кадры с совместных прогулок. Сегодня, в день рождения Арчи Андрей Назаров «рассекретил» архив и показал Арчи малышом, таким каким он впервые увидел его в свой день рождения.

— Этот день мы отметили долгой совместной прогулкой, а Арчи еще и получил свое любимое угощение. Обычно я его не балую, но день рождения — важный праздник даже в собачьей жизни — поделился сокровенным Назаров.

Вспомнил премьер-министр и о том как почти два года назад, 28 апреля 2021 года сотрудники неожиданно вручили мне маленького испуганного щенка, и чиновник тогда «совсем не понимал, что мне теперь делать с этим теплым комком».

Видео: телеграм-канал Андрея Назарова
— Но держать в руках его было приятно. К сожалению, нам никак не удается повторить этот трюк — Арчи уж очень сильно вырос с того дня))) — шутит Андрей Назаров.

Андрей Назаров признался, что с появлением Арчи в его жизни он стал чувствовать себя куда более счастливым человеком.

— Арчи понятия не имеет, чем я занимаюсь — но ему это и не важно: он просто всегда очень рад моему возвращению домой, и мы оба счастливы, что идем гулять вместе — признался политик и призвал всех беречь своих домашних питомцев.
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров показал, как дрессирует свою собаку Арчи
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#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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