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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев раскрыл где в Уфе появится Набережная Влюбленных

8 февраля 2023, 13:57
Фото: телеграм-канал Ратмир Мавлиев
На месте уже ведутся земляные работы.

Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев в социальных сетях рассказал о том как в Уфе в рамках национального проекта «Жилья и городская среда» строятся дороги. Градоначальник показал процесс строительства дорог по новой улице Набережная Влюбленных. Продолжится и строительство улицы Бульвар Яркий.

Несмотря на то, что работы в микрорайоне Яркий в Демском районе только начались, завершить строительство улиц протяженностью в один километр завершится уже к ноябрю нынешнего года. Помимо самих улиц в «Ярком» появятся тротуары, будут проложены сети освещения, а также ливневки.

строительство новых улицстроительство новых улиц
строительство новых улицстроительство новых улиц
строительство новых улицстроительство новых улиц
строительство новых улиц
Фото: телеграм-канал Ратмир Мавлиев
В Уфе начнут строить еще две новые улицы
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#Ирина Деревянчук#Город
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