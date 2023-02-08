Мэр Уфы Ратмир Мавлиев раскрыл где в Уфе появится Набережная Влюбленных

Несмотря на то, что работы в микрорайоне Яркий в Демском районе только начались, завершить строительство улиц протяженностью в один километр завершится уже к ноябрю нынешнего года. Помимо самих улиц в «Ярком» появятся тротуары, будут проложены сети освещения, а также ливневки.