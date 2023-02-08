Мэр Уфы Ратмир Мавлиев раскрыл где в Уфе появится Набережная Влюбленных

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев в социальных сетях рассказал о том как в Уфе в рамках национального проекта «Жилья и городская среда» строятся дороги. Градоначальник показал процесс строительства дорог по новой улице Набережная Влюбленных. Продолжится и строительство улицы Бульвар Яркий.
Несмотря на то, что работы в микрорайоне Яркий в Демском районе только начались, завершить строительство улиц протяженностью в один километр завершится уже к ноябрю нынешнего года. Помимо самих улиц в «Ярком» появятся тротуары, будут проложены сети освещения, а также ливневки.