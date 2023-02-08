«Куда их дели?»: в Башкирии вновь сообщают о принуждении покупать лыжи в школу

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В Башкирии, несмотря на официальные заявления властей, продолжают поступать жалобы на принуждение родителей школьников приобретать лыжи. Так, на странице главы Башкирии Разиля У. пишет, что на этот раз требования прозвучали в школе деревни Янгискаин Гафурийского района.
— Почему заставляют школьников покупать лыжи? Есть же из малообеспеченных семей, им на какие деньги покупать и подросткам каждый год ботинки менять? Почему нет финансирования в Гафурийском районе д. Янгискаин на нужды школы? — спрашивает властей женщина.
В ответ администрация Гафурийского района повторяет уже пройденное — школа может предложить родителям и учащимся принести свои лыжи в школу, но требовать этого не может.
— Запросим информацию у коллег из отдела образования и ответим вам ориентировочно 10 февраля, — пообещала представительница администрации муниципалитета.
Казалось бы, тема с лыжами была исчерпана еще на прошлой неделе, когда министр образования Башкирии Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве подтвердил, что обеспечение учеников инвентарём обязанность школы. А действия конкретного учителя уфимской школы, который поставил половине класса «двойки» за отсутствие лыж, чиновник назвал «абсолютно неправомерными». Судя по словам жительницы Гафурийского района, ситуация в республике до сих пор, вероятно, остается повсеместно неразрешенной.
Напомним, что после публикации Mkset родители школьников из разных уголков Башкирии рассказали об аналогичных ситуациях — «сами купили, сами таскаем». Позже о принуждении родителей покупать лыжи проблемой заинтересовались и правозащитники.