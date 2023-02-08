«Куда их дели?»: в Башкирии вновь сообщают о принуждении покупать лыжи в школу

Казалось бы, тема с лыжами была исчерпана еще на прошлой неделе, когда министр образования Башкирии Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве подтвердил, что обеспечение учеников инвентарём обязанность школы. А действия конкретного учителя уфимской школы, который поставил половине класса «двойки» за отсутствие лыж, чиновник назвал «абсолютно неправомерными». Судя по словам жительницы Гафурийского района, ситуация в республике до сих пор, вероятно, остается повсеместно неразрешенной.